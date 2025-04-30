Красная карточка Эванилсона аннулирована
"Борнмут" успешно опротестовал удаление своего нападающего Эванилсона в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Эванилсон получил прямую красную карточку на 70-й минуте ничейного для "Борнмута" матча Премьер-Лиги в минувшее воскресенье (1:1), грубо подкатившись под защитника "Юнайтед" Нуссаира Мазрауи.
Изначально рефери Питер Бэнкс показал Эванилсону только "горчичник", но после обращения к VAR и похода к монитору сменил цвет карточки на красный.
После матча "Борнмут" выразил протест по поводу решения Бэнкса, и независимая комиссия FA согласилась с доводами "вишенок" о том, что Эванилсон просто поскользнулся.
Таким образом, сообщает Sky Sports, Эванилсон избежал трехматчевой дисквалификации и будет доступен против "Арсенала" в предстоящий уикенд.
30.04.2025 12:00
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