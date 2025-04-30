Семь вещей, что мы узнали в 34-м туре

"Ливерпуль" стал чемпионом, разгромив беспомощный "Тоттенхэм", борьба за попадание в топ-5 продолжается. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Шпоры" расстелили красную дорожку на "Энфилде"



В апреле 1964 года команда из Северного Лондона приехала на "Энфилд", где "Ливерпуль" был в одной победе от первого места в лиге, и пропустила пять мячей. "Арсенал" мало что сделал, чтобы развеять всеобщее подозрение о том, что они здесь только для того, чтобы принести себя в жертву", — написал Эрик Тодд в своем отчете для Guardian. Одним из конкурентов "Ливерпуля" тогда был "Тоттенхэм".



На этот раз командой, преподнесшей "Ливерпулю" титул на блюдечке был "Тоттенхэм", но в остальном для всех, чья память простирается на 61 год назад, это была знакомая история. Раз за разом "шпоры" безропотно уступали владение мячом в опасных зонах, и хотя они защищались числом, что говорит о готовности, делали они это с ужасающей неэффективностью, что говорит о плохой организации. Сейчас они полностью сосредоточены на Лиге Европы, но если бы "Ливерпуль" был чуть более безжалостен, это был бы еще один настоящий позор в сезоне, полном таких позоров.



Даже если "Тоттенхэму" каким-то чудом удастся выиграть Лигу Европы, это вряд ли прибавит кредита доверия Анге Постекоглу настолько, чтобы он остался работать с командой и в следующем сезоне.



"Ливерпуль", наконец, расслабился и показал класс в атаке



"Тоттенхэм" был идеальным фоном для чемпионского матча "Ливерпуля", так как именно в матче с этой командой "красным" удается проявлять свои лучшие качества в атаке. Кроме того, именно с "Тоттенхэмом" по какой-то причине "Ливерпуль" играет в полную силу впереди до конца матча и издевается над соперником по полной программе.



Все мы помним матч первого круга, завершившийся выездной победой "Ливерпуля" 3:6. Это было ярко и красиво, хотя тогда, как и сейчас "шпоры" были далеки от того, чтобы оказывать реальной давление на соперника. Таких ярких матчей в исполнении новоиспеченного чемпиона в этом сезоне было не так много — команда Арне Слота чаще была достаточно прагматичной, чтобы думать о всей дистанции чемпионата, что и помогло ей оказаться выше "Арсенала" и других конкурентов.



Это была скорее монотонная работа, чем что-то творческое, но именно так "Ливерпулю" удается выигрывать титул в последнее время. Все прекрасные версии команд Клоппа и Роджерса, расплескивавших свою атакующую мощь в каждой игре, в итоге оказывались в шаге от триумфа, а титул "Ливерпуль" брал лишь в прагматичном стиле, который близок Слоту. Голландец совсем не зря вспомнил о Клоппе в момент празднования титула, запустив на "Энфилде" кричалку, посвященную предшественнику, так как Арне досталась хорошая команда — не идеальная, но способная быть стабильной на фоне кризисных конкурентов.



Сосредоточенный "Сити" становится сильнее



В противостоянии с "Ноттингем Форест", которое для "Манчестер Сити" проходило на неделе на двух фронтах — в Премьер-Лиге и Кубке Англии, — "горожане" преуспевают, во многом потому, что, наконец, стали воспринимать "лесников" серьезно и подошли к последним матчам с максимальной концентрацией.



В кубковом матче "Сити" с " Форест" Матео Ковачич был главной звездой, а команда Хосепа Гвардиолы одолела своего соперника так, как не всегда удается в этом сезоне. "Сити" был прагматичен, играл очень ответственно в каждой зоне, сумел захватить центр поля и не дать "лесникам" много шансов в игре, которая открывала путь к трофею.



"Мы снова обрели себя", — сказал хорватский полузащитник. "Команда становится сильнее, все сосредоточены на 100%. Многие игроки вернулись очень сильными. Когда мы все вернемся, мы станем сильной командой. Этот сезон сложился не так, как мы хотели, но мы уже в финале Кубка Англии и в четверке сильнейших. Я думаю, это была заслуженная победа. У них сильная команда, они вернулись в игру, у них было несколько моментов, но я думаю, что это заслуженная победа".



У "Форест" все еще есть преимущество в чемпионате за счет матча в запасе, но чтобы выиграть борьбу за место в топ-5 у "Ньюкасла" и "Сити", "лесникам" нужно взять максимум в пяти оставшихся поединках. Есть ощущение, что "горожане" не будут разбазаривать очки на финишной прямой, а сложных соперников у них в календаре уже не осталось.



Шоу может подойти системе Аморима



Карьера Люка Шоу в "Манчестер Юнайтед" длится гораздо дольше, чем у многих легенд, о которых болельщики "красных дьяволов" слагают песни, обращаясь к своему славному прошлому, а не к мрачному настоящему. Травмы и сложные отношения, по крайней мере, с одним из менеджеров в лице Жозе Моуриньо часто сдерживали карьеру, не лишенную ярких моментов.



Именно Шоу забил гол сборной Англии в финале Евро-2020, и его страна тосковала по нему на протяжении всего последнего Чемпионата Европы, где он вышел в стартовом составе только в финале. До матча с "Борнмутом" это был последний выход Шоу в стартовом составе, но в воскресенье Люк провел полный матч.



Теперь он может стать тем редким игроком "Юнайтед", который действительно подходит для расстановки 3-4-3 Рубена Аморима. "Конечно, мы должны быть внимательны к его готовности", — сказал менеджер. "У него есть умения для игры на дальней трети поля, он обладает хорошим пасом. Он очень хорош в передачах, у него много качеств".



Капитан "Вулверхэмптона" намекнул на продолжение карьеры на "Молинью"



Нелсон Семеду считает, что "Вулверхэмптон" может последовать примеру "Ноттингем Форест" и побороться за квалификацию в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, намекнув, что он еще может стать частью этого процесса. Команда Витора Перейры впервые за 55 лет выиграла шесть матчей подряд в высшем дивизионе и повторит рекорд 1946 года, если в пятницу одолеет и "Манчестер Сити".



Капитан "Вулверхэмптона" сказал: "Ноттингем" показывает отличные результаты и является одним из примеров для нас. Почему бы и нам не добиться этого?" Семеду был выдающимся игроком "волков" в течение последних двух сезонов, и ожидается, что летом у него закончится контракт, и он или же станет самым высокооплачиваемым игроком команды, или уйдет по свободному трансферу.



Но после победы над "Лестером" он сказал, что у него есть шанс стать частью новой эры "Вулверхэмптона". "Очевидно", — сказал он. "Мы все еще ведем переговоры, и я думаю, что это возможно".



Сессеньон сияет под руководством Силвы



Список игроков атакующего плана, которых Марку Силва улучшил за время своей работы в "Фулхэме", продолжает расти. Алекс Ивоби, Андреас Перейра и Харри Уилсон — все они могут похвалиться тем, что менеджер возродил их карьеру на "Крейвен Коттадж".



Теперь к этой когорте можно добавить и Райана Сессеньона. Считавшийся вундеркиндом в подростковом возрасте, он в последние недели вновь стал похож на себя, забив четыре гола с конца февраля. Это приличный прогресс для левого защитника, но дело в том, что Силва теперь готов доверять Сессеньону играть на разных позициях.



Возможно, переход в "Тоттенхэм" за 25 миллионов фунтов в 2019 году оказался слишком ранним для Сессеньона, которому тогда было всего 18 лет. Вернувшись на уютный "Крейвен Коттадж" в 24 года, он стал более зрелым игроком, и теперь "Фулхэм" стремится попасть в восьмерку сильнейших в том числе за счет сильных качеств своего воспитанника.



"Челси" идет вперед благодаря Джексону и Мадуэке, но всех беспокоит слабая форма Палмера



"Челси" набирает обороты в борьбе за Лигу Чемпионов благодаря победе над "Эвертоном", которую организовали Николас Джексон, забивший гол, и Нони Мадуэке, сыгравший на левом фланге.



23-летний игрок, которому не удалось отличиться самому только благодаря надежной игре Джордана Пикфорда, был постоянной угрозой, лидируя по количеству касаний мяча в штрафной соперника (7) и ударов по воротам (4). Его ударная игра вызвала заслуженные овации после замены.



Однако "Челси" беспокоит резкий спад формы Коула Палмера. Его бесплодная серия длится уже 17 матчей, 1,382 минуты, и в субботу он по-прежнему был неэффективен. Энцо Мареска, однако, был непоколебим в защите своего игрока: "Надеюсь, Коул сможет забивать голы в ближайшее время, но я считаю, что его игра была очень хороша. Он жертвовал собой и хорошо прессинговал. Это просто вопрос времени".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru