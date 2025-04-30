Рэшфорд не хочет оставаться в "Вилле"

Нападающий Маркус Рэшфорд не хочет подписывать постоянный контракт с "Астон Виллой" после окончания своей аренды из "Манчестер Юнайтед".

Отправившись в "Виллу" на вторую половину этого сезона, Рэшфорд забил четыре гола и отдал шесть результативных передач, прежде чем получил травму задней поверхности бедра.



Теперь Рэшфорд пропустит матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Борнмута" и "Тоттенхэма", а против "Юнайтед" в заключительном туре Маркус в любом случае не сыграет из-за условий своей аренды.



И хотя "Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, Daily Mirror утверждает, что 27-летний англичанин не планирует оставаться в бирмингемском клубе.



Одновременно Рэшфорд знает, что для него нет пути назад в "Юнайтед" по причине непреодолимых разногласий с главным тренером "красных дьяволов" Рубеном Аморимом.



Поэтому Рэшфорд предпочитает отправиться в "Барселону" и даже согласен на понижение своей зарплаты в 350,000 фунтов в неделю ради перехода своей мечты.