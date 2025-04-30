"Сити" заинтересован в Диогу Коште

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении голкипера португальского "Порту" Диогу Кошты.

По информации Sky Sports, последний рубеж является одной из нескольких позиций, которые "Сити" собирается укрепить грядущим летом, независимо от судьбы своего первого номера Эдерсона.



С прошлого лета к Эдерсону существует интерес из Саудовской Аравии, однако "Сити" в любом случае хочет заполучить 25-летнего Кошту, за которым уже продолжительное время охотятся европейские гранды, включая нескольких представителей Премьер-Лиги.



Сейчас Кошта приближается к рубежу в 200 матчей за родной "Порту" и является основным голкипером в сборной Португалии.



Добавим, у Эдерсона и Кошты общий агент в лице Жорже Мендеша.