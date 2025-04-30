Артета назвал два фактора, которые обеспечили ПСЖ победу над "Арсеналом"

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал два фактора, которые обеспечили французскому ПСЖ победу над его командой.

Накануне ПСЖ одержал победу 0:1 на "Эмирейтс" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов благодаря быстрому голу Усмана Дембеле.



По словам Артеты, ПСЖ оказался эффективнее впереди, вдобавок прямое влияние на результат оказал голкипер гостей Джанлуиджи Доннарумма.



"Я увидел две очень хорошие команды, но все решили столь маленькие детали. Они были эффективны перед чужими воротами. А также их голкипер сделал разницу".



"Мы дважды выходили один на один с Доннаруммой, и если бы мы забили, это была бы другая история. Но он совершил сейвы, и это делает разницу в Лиге Чемпионов. Детали здесь столь малы, и они оказались не в нашу пользу".



"Мы расстроены результатом. Мы вложили так много в игру. В первые 10-15 минут нам было сложно нащупать игру и доминировать, как мы хотим, потому что мы очень эффективны, владея мячом, и это создало нам ряд проблем".



"Но в остальном там ничего не было, за исключением гола. Это был индивидуальный момент, которые имеют значение на этом уровне".



"Затем команда принялась играть лучше и лучше, и мы расстроены, что не получили хотя бы ничью", — цитирует Артету Sky Sports.