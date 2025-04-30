"Пэлас", "Фулхэм" и "Эвертон" хотят Ндиди

"Кристал Пэлас", "Фулхэм" и "Эвертон" заинтересованы в приобретении полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди.

Ндиди является одним из старожилов "Лестера", в минувшую субботу против "Вулверхэмптона" сыграв свой 300-й матч за клуб с "Кинг Пауэр".



Однако "Лестер" уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, а это позволяет активировать пункт в контракте Ндиди о выкупе за 9 миллионов фунтов.



В прошлом Ндиди считался одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги за пределами "большой шестерки". Интерес к Уилфриду проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла".



На сей раз Ндиди интересуются клубы поскромнее, однако у 28-летнего нигерийца есть все шансы остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон, сообщает talkSPORT.



Помимо "Пэлас", "Фулхэма" и "Эвертона", видеть Ндиди у себя также хочет "Аль-Ахли", но саудовский клуб пока не обращался к Уилфриду.