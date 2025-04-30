Артета: "Мы более чем способны победить в Париже"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что его команда способна отыграться против французского ПСЖ и выйти в финал Лиги Чемпионов.

Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов завершился для "Арсенала" домашним поражением 0:1. "Канониры" так и не смогли ответить на гол Усмана Дембеле на четвертой минуте.



Однако впереди еще минимум 90 минут в Париже, и Артета призывает свою команду сделать "нечто особенное".



"Это только середина, и мое послание игрокам было таким же, как после победы 3:0 над "Реалом" в первом четвертьфинальном матче. Нам нужно отправиться в Париж и одержать победу, и мы более чем способны на это".



"Если вы хотите выиграть финал Лиги Чемпионов, вам нужно сделать нечто особенное. Поэтому нам нужно сделать нечто особенное в Париже, чтобы оказаться там. У нас по-прежнему много шансов попасть в финал".



"Безусловно, мы внесем некоторые коррективы, а по ходу ответного матча — в зависимости от контекста игры — внесем еще больше корректив".



"Мы отправимся туда с большим энтузиазмом, с большим желанием и ощущением, что мы можем сделать это", — цитирует Артету Sky Sports.