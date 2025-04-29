"Арсенал" проиграл дома ПСЖ
"Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, уступив дома французскому ПСЖ со счетом 0:1.
Относительно 2:2 против "Кристал Пэлас" посреди прошлой недели в стартовый состав "канониров" вернулись Микель Мерино и Букайо Сака, заменив Томаса Партея и Рахима Стерлинга.
Гостям удалось открыть счет через три с небольшим минуты после начала матча. Хвича Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал на Усмана Дембеле, который пробил с отскоками от газона и штанги — 0:1.
Быстрый гол придал уверенности ПСЖ, который вскоре пару раз напряг Давида Райю, а Кварацхелия пытался заработать пенальти.
На 31-й минуте Райя еще раз выручил "Арсенал", отразив удар Дезире Дуэ из пределов штрафной. Подхвативший мяч Фабиан Руис пробил в штангу, но сделал это из офсайда.
На 37-й минуте уже Мерино упал в чужой штрафной, но и в этом случае рефери предпочел не вмешиваться.
На 40-й минуте Сака выполнил заброс верхом к дальней штанге, однако Габриэль Мартинелли, имея перед собой пустые ворота, слегка не добрался до мяча.
В концовке первого тайма Мартинелли имел еще один момент, но Джанлуиджи Доннарумма не позволил Габриэлю сравнять счет.
В самом начале второго тайма Деклан Райс навесил со штрафного, а Мерино выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота. Однако после длительной проверки система VAR определила офсайд, поэтому гол не был засчитан.
На 56-й минуте Леандро Тросард ворвался в чужую штрафную, левее центра, однако Доннарумма отразил удар бельгийца низом.
После не самого уверенного начала второго тайма ПСЖ подтянул игру в обороне и в дальнейшем ничего не позволял сопернику.
В концовке матча гости даже могли упрочить свое преимущество благодаря двум вышедшим на замену игрокам, но Брадли Барколя слегка не попал в дальний угол ворот, а Гонсалу Рамуш пробил в перекладину.
"Арсенал" не планировал проигрывать дома и, тем более, пропускать уже на четвертой минуте. Однако матч сложился, как сложился, и теперь "канонирам" нужно играть на победу в Париже.
"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1)
Гол: Дембеле 4.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Райс, Мерино, Эдегор (Нванери 90), Сака, Мартинелли, Троссард.
ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери 89), Кварацхелия, Дембеле (Барколя 70), Дуэ (Рамуш 76).
Предупреждения: Троссард, Сака — Хакими, Невеш.
29.04.2025 23:55
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Последние комментарии:
Да ксати болелы у арса топ.
0-1, 85 минута. Стадион полупустой.
Зато перформанс перед началом матча с пушкой
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Почему не забили ! Где голыыыы
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Суки(
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Лондон синий
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S O S N Y L I
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Теперь главное забить вответке и не пропустить.
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Сака кстати на уровне с едегором бездарный матч выдал
Единственный кто хотел выиграть был срайсик
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Используй Рамуш свой момент , 2:0 было бы уже серьезно. Но минимальный перевес оставляет шансы 45 на 55. Помним , что случилось на Вилла Парк в ответной игре четвертьфинала, следовательно все еще впереди. Хотелось бы увидеть финал ПСЖ - Интер.
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Походу в париже ггшек натянут по самые гланды уехехехехехехехехехехехехехе
(ответить)
Энрике переиграл Ротету. Тренерская победа.
(ответить)
с победой
(ответить)
Футбол победил антифутбол. Итальянский автобус выкинуть осталось.
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Хуй зна, арс на гол наиграл.
Но и псж мог 2-0 закрывать.
1 - 0 не приговор, задача выиграть один отдельно взятый матч.
Но я вот че хочу сппосить то ли сказать... Кто-то понимает во что играет арсенал? В чем тренерская идея артеты?
Я вэкроме стандартов опасности от арса почти, не вижу.
А все что они с игры создают в основном это индивидуалка саки.
А играть в навесы с центра поля в штрафную, когда их исполняет вратарь это ваще какой-то позор.
Будто не полуфирал лч, а плей офф чкмпионшипа за выход в апл.
По факту импакт от тренера по стандартах > Ротеты
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Надо забивать. По сути ничего не поменялось.
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Эдегор крч ваще ниочем, мб отсутствие Парти повлияло. Ну и да, Скелли и Кивиор снова лучшие игроки Арсенала сегодня, кто бы мог подумать.
0-1 неприятно, но могли и покрупнее влететь, а так шансы еще остаются)
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