"Арсенал" проиграл дома ПСЖ

Усман Дембеле "Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, уступив дома французскому ПСЖ со счетом 0:1.

Относительно 2:2 против "Кристал Пэлас" посреди прошлой недели в стартовый состав "канониров" вернулись Микель Мерино и Букайо Сака, заменив Томаса Партея и Рахима Стерлинга.

Гостям удалось открыть счет через три с небольшим минуты после начала матча. Хвича Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал на Усмана Дембеле, который пробил с отскоками от газона и штанги — 0:1.

Быстрый гол придал уверенности ПСЖ, который вскоре пару раз напряг Давида Райю, а Кварацхелия пытался заработать пенальти.

На 31-й минуте Райя еще раз выручил "Арсенал", отразив удар Дезире Дуэ из пределов штрафной. Подхвативший мяч Фабиан Руис пробил в штангу, но сделал это из офсайда.

На 37-й минуте уже Мерино упал в чужой штрафной, но и в этом случае рефери предпочел не вмешиваться.

На 40-й минуте Сака выполнил заброс верхом к дальней штанге, однако Габриэль Мартинелли, имея перед собой пустые ворота, слегка не добрался до мяча.

В концовке первого тайма Мартинелли имел еще один момент, но Джанлуиджи Доннарумма не позволил Габриэлю сравнять счет.

В самом начале второго тайма Деклан Райс навесил со штрафного, а Мерино выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота. Однако после длительной проверки система VAR определила офсайд, поэтому гол не был засчитан.

На 56-й минуте Леандро Тросард ворвался в чужую штрафную, левее центра, однако Доннарумма отразил удар бельгийца низом.

После не самого уверенного начала второго тайма ПСЖ подтянул игру в обороне и в дальнейшем ничего не позволял сопернику.

В концовке матча гости даже могли упрочить свое преимущество благодаря двум вышедшим на замену игрокам, но Брадли Барколя слегка не попал в дальний угол ворот, а Гонсалу Рамуш пробил в перекладину.

"Арсенал" не планировал проигрывать дома и, тем более, пропускать уже на четвертой минуте. Однако матч сложился, как сложился, и теперь "канонирам" нужно играть на победу в Париже.

"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1)

Гол: Дембеле 4.

"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Райс, Мерино, Эдегор (Нванери 90), Сака, Мартинелли, Троссард.

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери 89), Кварацхелия, Дембеле (Барколя 70), Дуэ (Рамуш 76).

Предупреждения: Троссард, Сака — Хакими, Невеш.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 23:55

Количество просмотров Просмотров: 730

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 30.04.2025 00:27 # thegodfather
    Да ксати болелы у арса топ.
    0-1, 85 минута. Стадион полупустой.

    Зато перформанс перед началом матча с пушкой

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  2. gidro-met 30.04.2025 00:19 # gidro-met
    Почему не забили ! Где голыыыы

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  3. den-pobedinskiy 30.04.2025 00:17 # den-pobedinskiy
    Суки(

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  4. division 30.04.2025 00:16 # division
    Лондон синий

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  5. gameboy 30.04.2025 00:13 # gameboy
    S O S N Y L I

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  6. girasimus 30.04.2025 00:11 # girasimus
    Теперь главное забить вответке и не пропустить.

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  7. thegodfather 30.04.2025 00:08 # thegodfather
    Сака кстати на уровне с едегором бездарный матч выдал
    Единственный кто хотел выиграть был срайсик

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  8. halamadrid94 30.04.2025 00:05 # halamadrid94
    Используй Рамуш свой момент , 2:0 было бы уже серьезно. Но минимальный перевес оставляет шансы 45 на 55. Помним , что случилось на Вилла Парк в ответной игре четвертьфинала, следовательно все еще впереди. Хотелось бы увидеть финал ПСЖ - Интер.

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  9. roberto-89 30.04.2025 00:04 # roberto-89
    Походу в париже ггшек натянут по самые гланды уехехехехехехехехехехехехехе

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  10. brown-ale 30.04.2025 00:04 # brown-ale
    Энрике переиграл Ротету. Тренерская победа.

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  11. hammersmith 30.04.2025 00:03 # hammersmith
    с победой

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  12. bastian-mc 30.04.2025 00:03 # bastian-mc
    Футбол победил антифутбол. Итальянский автобус выкинуть осталось.

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  13. thegodfather 30.04.2025 00:02 # thegodfather
    Хуй зна, арс на гол наиграл.
    Но и псж мог 2-0 закрывать.
    1 - 0 не приговор, задача выиграть один отдельно взятый матч.

    Но я вот че хочу сппосить то ли сказать... Кто-то понимает во что играет арсенал? В чем тренерская идея артеты?
    Я вэкроме стандартов опасности от арса почти, не вижу.
    А все что они с игры создают в основном это индивидуалка саки.

    А играть в навесы с центра поля в штрафную, когда их исполняет вратарь это ваще какой-то позор.
    Будто не полуфирал лч, а плей офф чкмпионшипа за выход в апл.

    По факту импакт от тренера по стандартах > Ротеты

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  14. dexter 30.04.2025 00:01 # dexter
    Надо забивать. По сути ничего не поменялось.

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  15. redwhitegun 30.04.2025 00:00 # redwhitegun
    Эдегор крч ваще ниочем, мб отсутствие Парти повлияло. Ну и да, Скелли и Кивиор снова лучшие игроки Арсенала сегодня, кто бы мог подумать.
    0-1 неприятно, но могли и покрупнее влететь, а так шансы еще остаются)

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