"Арсенал" проиграл дома ПСЖ

"Арсенал" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, уступив дома французскому ПСЖ со счетом 0:1.

Относительно 2:2 против "Кристал Пэлас" посреди прошлой недели в стартовый состав "канониров" вернулись Микель Мерино и Букайо Сака, заменив Томаса Партея и Рахима Стерлинга.



Гостям удалось открыть счет через три с небольшим минуты после начала матча. Хвича Кварацхелия вошел в штрафную с левого фланга и отпасовал на Усмана Дембеле, который пробил с отскоками от газона и штанги — 0:1.



Быстрый гол придал уверенности ПСЖ, который вскоре пару раз напряг Давида Райю, а Кварацхелия пытался заработать пенальти.



На 31-й минуте Райя еще раз выручил "Арсенал", отразив удар Дезире Дуэ из пределов штрафной. Подхвативший мяч Фабиан Руис пробил в штангу, но сделал это из офсайда.



На 37-й минуте уже Мерино упал в чужой штрафной, но и в этом случае рефери предпочел не вмешиваться.



На 40-й минуте Сака выполнил заброс верхом к дальней штанге, однако Габриэль Мартинелли, имея перед собой пустые ворота, слегка не добрался до мяча.



В концовке первого тайма Мартинелли имел еще один момент, но Джанлуиджи Доннарумма не позволил Габриэлю сравнять счет.



В самом начале второго тайма Деклан Райс навесил со штрафного, а Мерино выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота. Однако после длительной проверки система VAR определила офсайд, поэтому гол не был засчитан.



На 56-й минуте Леандро Тросард ворвался в чужую штрафную, левее центра, однако Доннарумма отразил удар бельгийца низом.



После не самого уверенного начала второго тайма ПСЖ подтянул игру в обороне и в дальнейшем ничего не позволял сопернику.



В концовке матча гости даже могли упрочить свое преимущество благодаря двум вышедшим на замену игрокам, но Брадли Барколя слегка не попал в дальний угол ворот, а Гонсалу Рамуш пробил в перекладину.



"Арсенал" не планировал проигрывать дома и, тем более, пропускать уже на четвертой минуте. Однако матч сложился, как сложился, и теперь "канонирам" нужно играть на победу в Париже.



"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 0:1 (0:1)



Гол: Дембеле 4.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 83), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Райс, Мерино, Эдегор (Нванери 90), Сака, Мартинелли, Троссард.



ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Невеш (Заир-Эмери 89), Кварацхелия, Дембеле (Барколя 70), Дуэ (Рамуш 76).



Предупреждения: Троссард, Сака — Хакими, Невеш.