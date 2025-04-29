FA сделает предупреждение Гакпо

FA сделает предупреждение нападающему "Ливерпуля" Коди Гакпо за празднование своего гола против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье Гакпо помог "Ливерпулю" разгромить "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и оформить чемпионство в Премьер-Лиги.



Празднуя свой гол во время матча, Гакпо снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью "Я принадлежу Иисусу" ("I belong to Jesus"). Следуя правилам, рефери предъявил Коди желтую карточку.



Стоит отметить, что такую же надпись продемонстрировал бразилец Кака в 2007 году, когда помог "Милану" победить "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов.



Ходили слухи, что FA может дисквалифицировать Гакпо за это "религиозное послание", однако The Athletic стало известно, что Ассоциация лишь напишет письмо Коди с напоминанием о недопустимости таких вещей.



Аналогичным образом FA поступила ранее в этом сезоне, когда в разгар кампании "Радужные шнурки" в поддержку ЛГБТ-меньшинств капитан "Кристал Пэлс" Марк Гехи выходил на матчи с повязками с надписями "я люблю Иисуса" и "Иисус любит тебя".