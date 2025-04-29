FA сделает предупреждение Гакпо

Коди Гакпо FA сделает предупреждение нападающему "Ливерпуля" Коди Гакпо за празднование своего гола против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье Гакпо помог "Ливерпулю" разгромить "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и оформить чемпионство в Премьер-Лиги.

Празднуя свой гол во время матча, Гакпо снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью "Я принадлежу Иисусу" ("I belong to Jesus"). Следуя правилам, рефери предъявил Коди желтую карточку.

Стоит отметить, что такую же надпись продемонстрировал бразилец Кака в 2007 году, когда помог "Милану" победить "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов.

Ходили слухи, что FA может дисквалифицировать Гакпо за это "религиозное послание", однако The Athletic стало известно, что Ассоциация лишь напишет письмо Коди с напоминанием о недопустимости таких вещей.

Аналогичным образом FA поступила ранее в этом сезоне, когда в разгар кампании "Радужные шнурки" в поддержку ЛГБТ-меньшинств капитан "Кристал Пэлс" Марк Гехи выходил на матчи с повязками с надписями "я люблю Иисуса" и "Иисус любит тебя".


Метки FA, Гакпо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 23:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 30.04.2025 00:00 # hammersmith
    можно только ЛГБТ символику демонстрировать в эфире, все остальное заперещено.

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  2. dexter 29.04.2025 23:55 # dexter
    Ничего удивительного, Англия - муслимская страна.

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