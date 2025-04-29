FA сделает предупреждение Гакпо
FA сделает предупреждение нападающему "Ливерпуля" Коди Гакпо за празднование своего гола против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье.
В минувшее воскресенье Гакпо помог "Ливерпулю" разгромить "Тоттенхэм" со счетом 5:1 и оформить чемпионство в Премьер-Лиги.
Празднуя свой гол во время матча, Гакпо снял игровую футболку и продемонстрировал майку с надписью "Я принадлежу Иисусу" ("I belong to Jesus"). Следуя правилам, рефери предъявил Коди желтую карточку.
Стоит отметить, что такую же надпись продемонстрировал бразилец Кака в 2007 году, когда помог "Милану" победить "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов.
Ходили слухи, что FA может дисквалифицировать Гакпо за это "религиозное послание", однако The Athletic стало известно, что Ассоциация лишь напишет письмо Коди с напоминанием о недопустимости таких вещей.
Аналогичным образом FA поступила ранее в этом сезоне, когда в разгар кампании "Радужные шнурки" в поддержку ЛГБТ-меньшинств капитан "Кристал Пэлс" Марк Гехи выходил на матчи с повязками с надписями "я люблю Иисуса" и "Иисус любит тебя".
29.04.2025 23:00
Просмотров: 756
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
можно только ЛГБТ символику демонстрировать в эфире, все остальное заперещено.
(ответить)
Ничего удивительного, Англия - муслимская страна.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий