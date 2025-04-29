Бергвалл связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2031 года
"Тоттенхэм" объявил, что полузащитник Лукас Бергвалл заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2031 года.
"Тоттенхэм" еще в феврале 2024 согласовал покупку Бергвалла у "Юргордена" за 8.5 млн. фунтов, но к "шпорам" Лукас присоединился только прошлым летом.
Несмотря на в целом неудачный для "Тоттенхэма" сезон, Бергвалл проявил себя с лучшей стороны. 19-летний полузащитник сыграл 45 матчей во всех соревнований, включая 11 выходов в старте в рамках Премьер-Лиги.
Также ранее в этом сезоне Бергвалл дебютировал за сборную Швеции, за которую к настоящему моменту провел четыре матча.
Своими успехами Бергвалл заслужил новую сделку на улучшенных условиях. Предыдущий контракт Лукаса истекал в 2029 году.
29.04.2025 22:00
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