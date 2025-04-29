Дайер договорился о переходе в "Монако"

Защитник сборной Англии Эрик Дайер покинет "Баварию" в конце сезона и продолжит карьеру в "Монако".

Дайер выступает за "Баварию" после своего перехода из "Тоттенхэма" в январе 2024, в этом сезоне отметившись 13 появлениями в стартовом составе команды Венсана Компани в рамках Бундеслиги.



Лишь в прошлом месяце нападающий "Баварии" Харри Кейн выражал надежду, что Дайер продлит свой истекающий в конце сезона контракт, однако соответствующие переговоры не увенчались успехом.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в конце сезона 31-летний англичанин отправится свободным агентом в "Монако", который сейчас занимает четвертое место во французской Лиге 1.



В "Монако" Дайер получит контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, с переходом в "Монако" также связывают английского полузащитника "Аякса" Джордана Хендерсона.