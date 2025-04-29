Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали хочет остаться на "Сент-Джеймс Парк".

Тонали является одним из лучших игроков "Ньюкасла" в этом сезоне, сформировав грозный кулак в центре поля с Бруно Гимараэсом и Жоэлинтоном.



В прошлом месяце Тонали завоевал с "Ньюкаслом" Кубок Лиги, а прямо сейчас Сандро помогает "сорокам" удерживать третье место в Премьер-Лиге.



В прессе уже давно ходят слухи, связывающие Тонали с возвращением в Италию, а также экс-игрока "Милана" сватают в "Манчестер Сити" и "Реал".



Однако The Tepegraph утверждает, что сам Тонали предпочитает остаться в "Ньюкасле" и отблагодарить главного тренера Эдди Хау и весь клуб за поддержку, которая ему была оказана на протяжении 10-месячной дисквалификации за ставки.



Тонали чувствует себя счастливым в "Ньюкасле" и отнюдь не тоскует по родине, поэтому "сороки" ожидают сохранить 24-летнего итальянца на ближайшие годы.