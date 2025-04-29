Райя считает Райса одним из трех лучших полузащитников в мире

Голкипер "Арсенала" Давид Райя считает, что его партнер по команде Деклан Райс теперь входит в топ-3 лучших полузащитников в мировом футболе.

Райс признавался лучшим игроком в обоих четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов против "Реала", в первом из них продемонстрировав свое мастерство исполнения штрафных.



Райя чувствует, что Райс реально прибавил в этом сезоне и теперь умеет все, что нужно полузащитнику.



"Он должен быть в топ-3 лучших полузащитников в мире. Он умеет все, он может сыграть 6-го номера или 8-го номера, обороняться или атаковать, а теперь, конечно, он умеет и исполнять штрафные удары!"



"В этом сезоне он стал лучше, чем в прошлом году, и он все еще молод, поэтому он определенно сделал шаг к тому, чтобы стать игроком топ-уровня и лидером", — цитирует Райю Evening Standard.