Морган Роджерс стал целью для "Челси"

Морган Роджерс "Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей трансферной целью на грядущее лето.

Роджерс выступает за "Виллу" после своего перехода из "Мидлсбро" в январе 2024, и в своем первом полном сезоне в Бирмингеме Морган утвердился ключевым игроком команды Унаи Эмери.

Роджерс помогает "Вилле" сражаться за попадание в топ-5 Премьер-Лиги. Также Морган достиг с командой Эмери полуфинала Кубка Англии и четвертьфинала Лиги Чемпионов.

По информации The Independent, своей игрой за "Виллу" Роджерс привлек внимание "Челси", который уже обладает в своем составе одним продуктом академии "Манчестер Сити" в лице Коула Палмера.

"Вилла" не хочет продавать Роджерса, отводя тому ключевую роль в своих планах на будущее, однако бирмингемский клуб может оказаться под давлением правил финансового фейр-плей, если не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Добавим, в этом сезоне 22-летний англичанин, чей контракт рассчитан до 2030 года, забил 14 голов за "Виллу" во всех соревнованиях.


Метки Астон Вилла, Роджерс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 18:00

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Последние комментарии:




  1. division 29.04.2025 18:05 # division
    Не негр, но всё равно черный. Нужно дреды отрастить и в основу его

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  2. thegodfather 29.04.2025 18:00 # thegodfather
    Заебись ой как заебисьььь

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