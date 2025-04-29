Морган Роджерс стал целью для "Челси"

"Челси" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей трансферной целью на грядущее лето.

Роджерс выступает за "Виллу" после своего перехода из "Мидлсбро" в январе 2024, и в своем первом полном сезоне в Бирмингеме Морган утвердился ключевым игроком команды Унаи Эмери.



Роджерс помогает "Вилле" сражаться за попадание в топ-5 Премьер-Лиги. Также Морган достиг с командой Эмери полуфинала Кубка Англии и четвертьфинала Лиги Чемпионов.



По информации The Independent, своей игрой за "Виллу" Роджерс привлек внимание "Челси", который уже обладает в своем составе одним продуктом академии "Манчестер Сити" в лице Коула Палмера.



"Вилла" не хочет продавать Роджерса, отводя тому ключевую роль в своих планах на будущее, однако бирмингемский клуб может оказаться под давлением правил финансового фейр-плей, если не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



Добавим, в этом сезоне 22-летний англичанин, чей контракт рассчитан до 2030 года, забил 14 голов за "Виллу" во всех соревнованиях.