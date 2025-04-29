"Реал" нацелился на Салиба, Макаллистера и Тонали

Испанский "Реал" определил трех игроков из Премьер-Лиги в качестве своих целей на летнее трансферное окно.

Сокрушительное поражение 5:1 от "Арсенала" по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги Чемпионов подталкивает "Реал" к переменам, которые и так назрели.



Судя по всему, "Реал" прощается со своим главным тренером Карло Анчелотти, а также гранд Ла Лиги собирается инвестировать в укрепление своего состава.



Испанская газета Marca утверждает, что своей целью номер один на грядущее лето "Реал" определил защитника Вильяма Салиба, который находится на пороге своего предпоследнего года по контракту с "Арсеналом".



Ожидая, что Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" выберет "Арсенал", "Реал" хотел бы укрепить свою полузащиту с помощью Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля".



Помимо Салиба и Макаллистера, "Реалу" также нужен полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали, который рассматривается на роль преемника для 39-летнего Луки Модрича.