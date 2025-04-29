"Реал" нацелился на Салиба, Макаллистера и Тонали
Испанский "Реал" определил трех игроков из Премьер-Лиги в качестве своих целей на летнее трансферное окно.
Сокрушительное поражение 5:1 от "Арсенала" по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги Чемпионов подталкивает "Реал" к переменам, которые и так назрели.
Судя по всему, "Реал" прощается со своим главным тренером Карло Анчелотти, а также гранд Ла Лиги собирается инвестировать в укрепление своего состава.
Испанская газета Marca утверждает, что своей целью номер один на грядущее лето "Реал" определил защитника Вильяма Салиба, который находится на пороге своего предпоследнего года по контракту с "Арсеналом".
Ожидая, что Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" выберет "Арсенал", "Реал" хотел бы укрепить свою полузащиту с помощью Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля".
Помимо Салиба и Макаллистера, "Реалу" также нужен полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали, который рассматривается на роль преемника для 39-летнего Луки Модрича.
29.04.2025 17:00
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Последние комментарии:
Я хз, но похоже Реал сейчас единственный клуб, который берет готовых супертопов и звезд. Уже даже ПСЖ так не покупает игроков, Бавария раз в 2 года. Сити тоже нет. С натяжкой еще Барселона.
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Челси уже хватит тормошить - переключились на топ-3.. уихих))
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200 за Салибу, этот Лев на 10 лет опора защиты топ клуба будет
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Это конец.
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Вот вам и Реал ! Трёх зайцев одним махом !
Припустить АПЛочку и их Лигочемпионских тимов оставить без лидеров.
У конкурентов в Европе забрать важное звено и тем самым себя услисить проверенными бойцами из АПЛ.
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