"Реал" нацелился на Салиба, Макаллистера и Тонали

Вильям Салиба Испанский "Реал" определил трех игроков из Премьер-Лиги в качестве своих целей на летнее трансферное окно.

Сокрушительное поражение 5:1 от "Арсенала" по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги Чемпионов подталкивает "Реал" к переменам, которые и так назрели.

Судя по всему, "Реал" прощается со своим главным тренером Карло Анчелотти, а также гранд Ла Лиги собирается инвестировать в укрепление своего состава.

Испанская газета Marca утверждает, что своей целью номер один на грядущее лето "Реал" определил защитника Вильяма Салиба, который находится на пороге своего предпоследнего года по контракту с "Арсеналом".

Ожидая, что Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" выберет "Арсенал", "Реал" хотел бы укрепить свою полузащиту с помощью Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля".

Помимо Салиба и Макаллистера, "Реалу" также нужен полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали, который рассматривается на роль преемника для 39-летнего Луки Модрича.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Макаллистер, Ньюкасл, Реал, Салиба, слухи, Тонали

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 29.04.2025 17:12 # high-malvern
    Я хз, но похоже Реал сейчас единственный клуб, который берет готовых супертопов и звезд. Уже даже ПСЖ так не покупает игроков, Бавария раз в 2 года. Сити тоже нет. С натяжкой еще Барселона.

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  2. gidro-met 29.04.2025 17:09 # gidro-met
    Челси уже хватит тормошить - переключились на топ-3.. уихих))

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  3. soloviev 29.04.2025 17:09 # soloviev
    200 за Салибу, этот Лев на 10 лет опора защиты топ клуба будет

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  4. ola-pobedinskaya 29.04.2025 17:07 # ola-pobedinskaya
    Это конец.

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  5. gidro-met 29.04.2025 17:04 # gidro-met
    Вот вам и Реал ! Трёх зайцев одним махом !

    Припустить АПЛочку и их Лигочемпионских тимов оставить без лидеров.

    У конкурентов в Европе забрать важное звено и тем самым себя услисить проверенными бойцами из АПЛ.

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