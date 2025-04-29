"Сити" не отпустит Грилиша в аренду
"Манчестер Сити" не позволит вингеру Джеку Грилишу уйти в аренду грядущим летом.
На протяжении этого сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно выражал поддержку Грилишу, однако тот так и не приблизился к форме, которую Джек демонстрировал во время кампании с завоеванием требла.
Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе ходили слухи, что летом "горожане" могут избавиться от Джека.
В качестве возможных направлений для Грилиша назывались его бывший клуб "Астон Вилла", а также "Тоттенхэм", однако talkSPORT утверждает, что 29-летний англичанин точно не уйдет в аренду.
Постоянный трансфер Грилиша тоже выглядит маловероятным, потому что "Сити" заранее знает, что не сможет вернуть 100 миллионов фунтов, потраченные на приглашение Джека из "Виллы".
Наконец, в конце сезона "Сити" прощается с Кевином Де Брюйне, поэтому на Грилиша лягут дополнительные обязанности как на старожила команды и лидера раздевалки.
29.04.2025 16:00
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Да почему он не играет?
Какие Мармуши ???
Он же на кую вертел всю АпЛ за Виллу!
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