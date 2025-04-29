"Сити" не отпустит Грилиша в аренду

Джек Грилиш "Манчестер Сити" не позволит вингеру Джеку Грилишу уйти в аренду грядущим летом.

На протяжении этого сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно выражал поддержку Грилишу, однако тот так и не приблизился к форме, которую Джек демонстрировал во время кампании с завоеванием требла.

Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе ходили слухи, что летом "горожане" могут избавиться от Джека.

В качестве возможных направлений для Грилиша назывались его бывший клуб "Астон Вилла", а также "Тоттенхэм", однако talkSPORT утверждает, что 29-летний англичанин точно не уйдет в аренду.

Постоянный трансфер Грилиша тоже выглядит маловероятным, потому что "Сити" заранее знает, что не сможет вернуть 100 миллионов фунтов, потраченные на приглашение Джека из "Виллы".

Наконец, в конце сезона "Сити" прощается с Кевином Де Брюйне, поэтому на Грилиша лягут дополнительные обязанности как на старожила команды и лидера раздевалки.


Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 179

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 29.04.2025 16:04 # gidro-met
    Да почему он не играет?

    Какие Мармуши ???

    Он же на кую вертел всю АпЛ за Виллу!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: