"Сити" не отпустит Грилиша в аренду

"Манчестер Сити" не позволит вингеру Джеку Грилишу уйти в аренду грядущим летом.

На протяжении этого сезона главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно выражал поддержку Грилишу, однако тот так и не приблизился к форме, которую Джек демонстрировал во время кампании с завоеванием требла.



Грилиш отметился лишь семью появлениями в стартовом составе "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, и в прессе ходили слухи, что летом "горожане" могут избавиться от Джека.



В качестве возможных направлений для Грилиша назывались его бывший клуб "Астон Вилла", а также "Тоттенхэм", однако talkSPORT утверждает, что 29-летний англичанин точно не уйдет в аренду.



Постоянный трансфер Грилиша тоже выглядит маловероятным, потому что "Сити" заранее знает, что не сможет вернуть 100 миллионов фунтов, потраченные на приглашение Джека из "Виллы".



Наконец, в конце сезона "Сити" прощается с Кевином Де Брюйне, поэтому на Грилиша лягут дополнительные обязанности как на старожила команды и лидера раздевалки.