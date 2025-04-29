Мерсон: "У "Арсенала" есть все шансы пройти ПСЖ"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что у "Арсенала" есть "все шансы" пройти французский ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов.

По ходу этого сезона ПСЖ набрал устрашающую форму, в предыдущих раундах плей-офф Лиги Чемпионов выбив из турнира "Ливерпуль" и "Астон Виллу".



Однако Мерсон верит в "Арсенал", который не играл в минувший уикенд и имел предостаточно времени на подготовку к домашнему матчу с парижанами.



"Думаю, "Арсенал" возьмет верх по сумме двух матчей. Мы по-прежнему находимся под впечатлением от игры ПСЖ в первой встрече с "Ливерпулем". Они сыграли выдающимся образом на "Парк де Пренс", но уступили в том матче 0:1, а затем они продержались на "Энфилде".



"Они доминировали против "Виллы" и забили последним действием в матче, и то оказался бесценный гол, потому что они повели 3:1. На "Вилла Парк" дошло до того, что "Астон Вилла" ощущалась единственным возможным победителем. Они уложили их на лопатки".



"У "Арсенала" есть все шансы. Мне нравится, что так сложилось расписание для "Арсенала", потому что столь многие команды в Европе отодвигают все свои матчи лиги около Лиги Чемпионов, а мы этого не делаем".



"Наверное, это первый раз за долгое время, когда английская команд получила хорошую передышку перед такого рода матчем, и это должно придать свежести", — сообщил Мерсон Sky Sports.