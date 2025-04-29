"Челси" выберет первого номера из Санчеса, Йоргенсена, Петровича и Пендерса
"Челси" собирается выбрать первого номера на следующий сезон из четырех голкиперов, которые уже принадлежат клубу.
В этом сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска успел попробовать на последнем рубеже Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, но и тот, и другой оставили немало вопросов своей игрой.
В прессе уже давно ходят слухи, что "Челси" может приобрести нового голкипера грядущим летом, и одной из целей "синих" назывался Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии".
Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности. "Челси" не интересуется Кобелем или каким-либо другим голкипером со стороны.
Помимо упомянутых Санчеса и Йоргенсена, "Челси" также владеет Джордже Петровичем и Майком Пендерсом, которые этот сезон проводят в аренде за "Страсбур" и "Генк", соответственно.
Именно из этой четверки голкиперов Мареска и боссы "Челси" выберут того, кто будет защищать ворота команды в сезоне Премьер-Лиги 2025/26.
29.04.2025 13:00
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еще сезончик и можно им Райю продать за 50 лямов
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У них ещё есть Кепа Аррисабалага. Который сейчас в Борнмуте в аренде.
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