"Челси" выберет первого номера из Санчеса, Йоргенсена, Петровича и Пендерса

"Челси" собирается выбрать первого номера на следующий сезон из четырех голкиперов, которые уже принадлежат клубу.

В этом сезоне главный тренер "Челси" Энцо Мареска успел попробовать на последнем рубеже Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, но и тот, и другой оставили немало вопросов своей игрой.



В прессе уже давно ходят слухи, что "Челси" может приобрести нового голкипера грядущим летом, и одной из целей "синих" назывался Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии".



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что эти слухи не соответствуют действительности. "Челси" не интересуется Кобелем или каким-либо другим голкипером со стороны.



Помимо упомянутых Санчеса и Йоргенсена, "Челси" также владеет Джордже Петровичем и Майком Пендерсом, которые этот сезон проводят в аренде за "Страсбур" и "Генк", соответственно.



Именно из этой четверки голкиперов Мареска и боссы "Челси" выберут того, кто будет защищать ворота команды в сезоне Премьер-Лиги 2025/26.