Судьба Субименди прояснится в июне

Президент испанского "Реал Сосьедад" Хокин Аперрибай сообщил, что его полузащитник Мартин Субименди уже в июне примет решение насчет "Арсенала".

По ходу этого сезона пресса неоднократно сообщала, что "Арсенал" почти договорился с Субименди, который прошлым летом отказал "Ливерпулю".



"Реал Сосьедад" бессилен помешать уходу Субименди, чей контракт предусматривает отступные в 51 миллион фунтов, однако 26-летний игрок сборной Испании собирается быстро снять неопределенность насчет своего будущего.



"Посмотрим, что случится. Я лишь прошу его постараться из последних сил, чтобы мы попали в Европу, а что бы ни случилось, это случится в июне".



"Сейчас нет смысла спекулировать о том, будет ли он здесь. У него уже было несколько возможностей уйти, и он примет решение, которое он хочет, потому что у него еще будут возможности", — цитирует Аперрибая Daily Mail.