Регбисты предложили "Челси" временный дом

Регбийный союз Англии подтвердил свою готовность обеспечить "Челси" временным пристанищем.

В данный момент владельцы "Челси" все еще выбирают между строительством совершенно нового стадиона и реконструкцией "Стэмфорд Бридж".



В случае второго варианта "Челси" потребуется временный дом на несколько лет, и на эту роль может подойти регбийный "Твикенхэм", вмещающий 82,000 зрителей.



"Наша лицензия позволяет это. Прежде у нас уже были разговоры о возможном переезде сюда клубов Премьер-Лиги", — сообщил исполнительный директор Регбийного союза Англии Билл Суини The Guardian.



Добавим, в данный момент "Твикенхэм" пустует 340 дней в году, являясь домом для мужской и женской сборных Англии по регби.