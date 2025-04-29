"Борнмут" подал апелляцию на удаление Эванилсона

Эванилсон "Борнмут" подал оффициальную апелляцию на удаление своего нападающего Эванилсона в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Рефери Питер Бэнкс показал Эванилсону прямую красную карточку на 70-й минуте воскресного матча, когда "Борнмут" вел со счетом 1:0.

При помощи VAR Бэнкс убедился, что Эванилсон грубо подкатился под защитника "Юнайтед" Нуссаира Мазрауи. Оставшись вдесятером, "вишенки" упустили победу в компенсированное время — 1:1.

Однако "Борнмут" не согласился с таким вердиктом и теперь пытается опротестовать удаление Эванилсона, а также полагающуюся 25-летнему бразильцу дисквалификацию на три матча, сообщает Sky Sports.

В качестве аргумента "Борнмут" указывает на то, что Эванилсон просто поскользнулся и не имел умысла идти на столкновение с Мазрауи.


Метки Борнмут, Бэнкс, Манчестер Юнайтед, рефери, Эванилсон

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2025 10:00

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