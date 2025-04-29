"Борнмут" подал апелляцию на удаление Эванилсона

"Борнмут" подал оффициальную апелляцию на удаление своего нападающего Эванилсона в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Рефери Питер Бэнкс показал Эванилсону прямую красную карточку на 70-й минуте воскресного матча, когда "Борнмут" вел со счетом 1:0.



При помощи VAR Бэнкс убедился, что Эванилсон грубо подкатился под защитника "Юнайтед" Нуссаира Мазрауи. Оставшись вдесятером, "вишенки" упустили победу в компенсированное время — 1:1.



Однако "Борнмут" не согласился с таким вердиктом и теперь пытается опротестовать удаление Эванилсона, а также полагающуюся 25-летнему бразильцу дисквалификацию на три матча, сообщает Sky Sports.



В качестве аргумента "Борнмут" указывает на то, что Эванилсон просто поскользнулся и не имел умысла идти на столкновение с Мазрауи.



