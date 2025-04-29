"Лидс" представил дизайн обновленного "Элланд Роуд"

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс" представил облик, который приобретет стадион "Элланд Роуд" после реконструкции.

В данный момент "Элланд Роуд" вмещает 37,645 зрителей, что не соответствует амбициям владельцев "Лидса".



Еще на прошлой неделе городской совет Лидса единодушно проголосовал за то, чтобы позволить клубу увеличить вместимость стадиона до 56,500 зрителей.



В итоге "Лидс" решил ограничиться расширением "Элланд Роуд" примерно до 53,000 мест, что станет возможно благодаря реконструкции Западной и Северной трибун, а также благодаря изменениям на Южной трибуне.



В течение мая "Лидс" проведет два мероприятия по консультациям с общественностью, после чего сможет приступить к строительным работам. Когда проект будет реализован, "Элланд Роуд" станет седьмым самым просторным футбольным стадионом в Англии.











