Конате: "Слот показал нам, как выиграть Премьер-Лигу"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что главный тренер Арне Слот еще прошлым летом показал команде, как та может выиграть Премьер-Лигу.

Уже в своем первом сезоне при Слоте "Ливерпулю" удалось выиграть Премьер-Лигу, причем "красные" оформили титул за четыре матча до финиша.



"Ливерпуль" избежал того спада, который случился в концовке прошлого сезона, когда "красные" теряли очки в пяти из восьми последних матчей, опустившись с первого места на третье.



По словам Конате, Слот проанализировал ошибки своего предшественника Юргена Клоппа и объяснил это команде.



"Как раз перед началом сезона он показал нам, почему мы не выиграли лигу годом ранее. Он показал некоторые детали и сказал, что у нас будут большие шансы выиграть лигу, если мы изменим это и улучшим это. И мы сделали это с начала сезона".



"Я видел его на поле, и он толком не хотел принимать похвалу. Он прошелся позади нас, и быть таким скромным — это безумие. Окей, это мы выходим на поле, бегаем и делаем все, но он тоже выполнил много вещей для нас. Спасибо ему, спасибо фанатам", — цитирует Конате The Guardian.