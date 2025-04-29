Конате: "Слот показал нам, как выиграть Премьер-Лигу"
Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате заявил, что главный тренер Арне Слот еще прошлым летом показал команде, как та может выиграть Премьер-Лигу.
Уже в своем первом сезоне при Слоте "Ливерпулю" удалось выиграть Премьер-Лигу, причем "красные" оформили титул за четыре матча до финиша.
"Ливерпуль" избежал того спада, который случился в концовке прошлого сезона, когда "красные" теряли очки в пяти из восьми последних матчей, опустившись с первого места на третье.
По словам Конате, Слот проанализировал ошибки своего предшественника Юргена Клоппа и объяснил это команде.
"Как раз перед началом сезона он показал нам, почему мы не выиграли лигу годом ранее. Он показал некоторые детали и сказал, что у нас будут большие шансы выиграть лигу, если мы изменим это и улучшим это. И мы сделали это с начала сезона".
"Я видел его на поле, и он толком не хотел принимать похвалу. Он прошелся позади нас, и быть таким скромным — это безумие. Окей, это мы выходим на поле, бегаем и делаем все, но он тоже выполнил много вещей для нас. Спасибо ему, спасибо фанатам", — цитирует Конате The Guardian.
29.04.2025 08:00
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