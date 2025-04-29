"Ливерпуль" может отказаться от покупки Керкеза

"Ливерпуль" может отказаться от покупки левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза грядущим летом.

После назначения Арне Слота своим главным тренером прошлым летом "Ливерпуль" потратился лишь на Федерико Кьезу и Георгия Мамардашвили, причем первый прописался в лазарете, а второй на этот сезон остался в "Валенсии".



По информации The Telegraph, "Ливерпуль" окажет поддержку Слоту на трансферном рынке грядущим летом, однако мерсисайдский клуб продолжит вести себя предельно рационально в вопросе приобретений.



Именно по этой причине "Ливерпуль" может отказаться от приглашения Керкеза. "Красные" не хотят переплачивать за игрока, который лишь призван разгрузить Энди Робертсона.



Аналогичным образом "Ливерпуль" находит чересчур дорогими нападающих Александера Исака из "Ньюкасла" и Уго Экитике из "Айнтрахта", которые в данный момент оцениваются в 130 и 80 миллионов фунтов, соответственно.