Анонс матча "Арсенал" — ПСЖ

Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома против французского ПСЖ.

"Арсенал" в эффектной манере достиг 1/2 финала, дважды победив действующего победителя турнира в лице "Реала" — 5:1 по сумме двух матчей.



А вот ПСЖ со скрипом прошел в четвертьфинале "Астон Виллу", которая в ответном матче остановилась в одном голе от того, чтобы перевести игру в экстра-таймы.



"Арсенал" еще никогда не выигрывал Лигу Чемпионов, а в полуфинале последний раз выступал в 2009 году, когда по сумме двух матчей был бит "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:1.



- Это будет шестая встреча "Арсенала" и ПСЖ. "Канониры" не проиграли ни одной из пяти первых (2 победы, 3 ничьи).



- "Арсенал" уже побеждал ПСЖ в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — 2:0 дома на общем этапе в октябре.



- Прежде только одной английской команде удавалось дважды победить ПСЖ в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Это был "Манчестер Сити" в сезоне 2020/21 (1:2 на выезде и 2:0 дома).



- ПСЖ проиграл пять из шести последних выездных матчей против английских команд в Лиге Чемпионов (1 победа).



- Это будет лишь третий полуфинал в истории Лиги Чемпионов, в котором сойдутся два испанских тренера.



- "Арсенал" не проиграл ни одного из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов (7 побед, 1 ничья). Длиннее серия у "канониров" была только в сезоне 2005/06 — 12 (8 побед, 4 ничьи).



- В своих 16 матчах в Лиге Чемпионов вингер "Арсенала" Букайо Сака забил девять голов и отдал шесть результативных передач.



- Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поучаствовал в 10 голах в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (7+3).



Накануне к тренировкам с "Арсеналом" вернулись Бен Уайт и Микель Мерино. Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Жоржиньо, Кай Хаверц и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Арсенал" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз