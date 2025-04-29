Артета призвал игроков "Арсенала" выразить себя против ПСЖ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал команду выразить себя в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

По мнению Артеты, во вторник вечером "Эмирейтс" примет, возможно, важнейший матч с момента своего открытия в 2006 году.



"Арсенал" еще никогда не выигрывал Лигу Чемпионов, а в полуфинале не был 16 лет, однако Артета не хочет, чтобы его игроки были раскрепощенными.



"Ты чувствуешь энергию, энтузиазм. Чувствуешь, что это нечто уникальное. Наверное, это один из крупнейших матчей, что видел "Эмирейтс" с момента, как мы его построили".



"Мы творим историю. Это уже красивая история прямо сейчас, но мы хотим гораздо большего. Мы здесь, чтобы делать людей счастливыми, творить историю, и мы очень близки к следующему шагу. Нам нужно использовать эту возможность".



"Ты чувствуешь груз истории, потому что у нас в клубе много людей, которые трудятся здесь много, много лет, и они никогда не были в этом положении".



"Это говорит о том, что это нечто уникальное и красивое. Это самое славное соревнование для любого европейского клуба. Мы никогда не выигрывали его, поэтому нам нужно заслужить право оказаться в финале, и все начинается завтра".



"Игроки должны выйти на поле завтра и выразить себя. Это момент, чтобы сказать: "Окей, вот кто мы такие, вот наша команда, вот кто я лично, и я постараюсь изо всех сил, чтобы одержать победу".



"Играйте с этим настроем и дайте себе волю. Живите настоящим. Мы сейчас здесь, и нам так повезло".



"Мы вложили так много, чтобы оказаться в этом положении. Мы заслужили это своей работой, своим энтузиазмом, потому что мы столкнулись со множеством испытаний и сражались на высочайшем уровне на протяжении 10 месяцев".



"Так что мы заслужили это. Нужно жить настоящим и жить моментом. Это красивый момент. Давайте проживем его и насладимся им", — цитирует Артету Evening Standard.