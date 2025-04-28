"Саутгемптон" выставлен на продажу за 125 млн. фунтов
Владелец "Саутгемптона" Драган Шолак выставил свой клуб на продажу.
Этот сезон сложился крайне неудачно для "Саутгемптона", который выиграл лишь два из своих 34 матчей в Премьер-Лиге, досрочно подтвердив возвращение в Чемпионшип.
"Саутгемптону" нужно набрать еще хотя бы одно очко в четырех заключительных матчах, чтобы не войти в историю худшей командой Премьер-Лиги всех времен наравне с "Дерби".
"Саутгемптон" находится на своего рода развилке, что связано не только с понижением в классе. "Святые" до сих пор не определились с новым главным тренером взамен уволенному Ивану Юричу.
По информации Daily Echo, "Саутгемптон" также может сменить владельца, потому что нынешний хозяин клуба в лице сербского бизнесмена Шолака хочет избавиться от своего актива.
В январе 2022 Шолак приобрел 80% акций "Саутгемптона" у Чжишеня Гао за 100 миллионов фунтов и теперь надеется выручить за "святых" 125 млн. фунтов.
28.04.2025 23:00
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Сербы такие богатые !
Да продайте индусам
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