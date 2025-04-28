"Ливерпуль" отказался от покупки Угарте прошлым летом

Мануэль Угарте "Ливерпуль" отказался от возможности приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мануэля Угарте прошлым летом.

Целью номер один "Ливерпуля" прошлым летом был полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди, однако тот отверг интерес "красных" и остался в родном клубе.

Как сообщает The Athletic, после решения Субименди остаться в Сан-Себастьяне "Ливерпулю" была предложена возможность приобрести Угарте, когда тот еще был в ПСЖ.

Однако в "Ливерпуле" решили отказаться от этой панической покупки, взамен предпочтя перевести Райана Гравенберха в опорную зону.

Что касается Угарте, то он был продан ПСЖ в "Юнайтед" за 50.5 млн. фунтов, включая бонусы, но в полной мере не оправдал ожиданий. Против "Борнмута" накануне 24-летний уругваец не попал в стартовый состав, лишь выйдя на заключительные 25 минут.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Угарте

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2025 22:00

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