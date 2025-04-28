Фернандеш надеется, что гол "Борнмуту" придаст Хейлунду уверенности

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш надеется, что нападающий Расмус Хейлунд почерпнет уверенность из своего гола против "Борнмута".

Накануне Хейлунд забил лишь свой четвертый гол в этом сезоне Премьер-Лиги, избавив "Юнайтед" от поражения в компенсированное время (1:1).



В последние месяцы голы даются Хейлунду с огромным трудом, однако Фернандеш ожидает, что теперь Расмус получит импульс на оставшиеся матчи сезона, включая противостояние с "Атлетиком" в полуфинале Лиги Европы.



"Он знает ответственность быть 9-м номером "Юнайтед", и он должен забивать голы. Таковы требования этого клуба не только для него, но для каждого".



"Каждый, кто играет здесь и обладает качествами, чтобы проникать в штрафную и забивать голы, должен этим пользоваться".



"Все мы очень рады видеть, как наш нападающий забивает, и мы надеемся, это слегка придаст ему импульс на предстоящие матчи", — сообщил Фернандеш MUTV.