Клопп поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил "красных" с завоеванием титула Премьер-Лиги.

В первом же сезоне после ухода Клоппа "Ливерпуль" выиграл Премьер-Лигу, причем сделал это за четыре матча до конца.



Клопп, покинувший "Ливерпуль" прошлым летом после девяти лет в клубе, не оставил без внимания это достижение, а также выразил уверенность, что "красных" ждет светлое будущее.



"Очень благодарен за прошлое. Очень, очень рад насчет настоящего. Крайне позитивен насчет будущего! Поздравления — YNWA. Спасибо, любимки" — написал Клопп в инстаграме.