Уайт и Мерино вернулись к тренировкам с "Арсеналом"

Защитник Бен Уайт и полузащитник Микель Мерино возобновили тренировки с "Арсеналом" в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

Из-за небольших травм оба игрока пропустили матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую среду (2:2).



Однако Уайт и Мерино приняли участие в открытой тренировке "Арсенала" в понедельник — в отличие от Риккардо Калафьори и Жоржиньо, которые остаются в лазарете, сообщает Sky Sports.



Помимо Калафьори и Жоржиньо, во вторник вечером "Арсенал" также будет лишен полузащитника Томаса Партея, который пропускает первый матч против ПСЖ из-за дисквалификации.