Нападающий "Астон Виллы" Маркус Рэшфорд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.

Рэшфорд неожиданно пропустил проигранный "Виллой" полуфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (3:0).



Причиной отсутствия Рэшфорда стала травма, и BBC ожидает, что 27-летний англичанин пропустит четыре оставшихся матча "Виллы" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Это будет большая потеря для команды Унаи Эмери, которая на финише сезона ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



После своего перехода из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды перед закрытием зимнего трансферного окна Рэшфорд забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 17 матчах Премьер-Лиги за "Виллу".



"Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, и ожидается, что это решение во многом будет зависеть от попадания бирмингемского клуба в Лигу Чемпионов.