Рэшфорд уже не сыграет в этом сезоне

Маркус Рэшфорд Нападающий "Астон Виллы" Маркус Рэшфорд уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.

Рэшфорд неожиданно пропустил проигранный "Виллой" полуфинальный матч Кубка Англии против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (3:0).

Причиной отсутствия Рэшфорда стала травма, и BBC ожидает, что 27-летний англичанин пропустит четыре оставшихся матча "Виллы" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Это будет большая потеря для команды Унаи Эмери, которая на финише сезона ведет отчаянную борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.

После своего перехода из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды перед закрытием зимнего трансферного окна Рэшфорд забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в 17 матчах Премьер-Лиги за "Виллу".

"Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, и ожидается, что это решение во многом будет зависеть от попадания бирмингемского клуба в Лигу Чемпионов.


Метки Астон Виллы, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2025 18:00

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  1. superperez101 28.04.2025 18:39 # superperez101
    пару матчей побегал и хочет в барсу уже.
    неизличимый

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  2. hunter022 28.04.2025 18:27 # hunter022
    Здоровья, шансы занять место в ЛЧ резко выросли,у Челси соответственно шансов не осталось..

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