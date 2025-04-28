Лучшие моменты воскресных матчей 34-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Мохамед Салах Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 34-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 5:1 (3:1)
Голы: Диас 16, Макаллистер 24, Гакпо 34, Салах 63, Удоджи 69 (авт) — Соланке 12
Длительность ролика: 12:18



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (1:0)
Голы: Семеньо 23 — Хейлунд 90
Длительность ролика: 06:49


Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2025 17:00

Количество просмотров Просмотров: 138

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Последние комментарии:




  1. ruchnoi-murad 28.04.2025 17:16 # ruchnoi-murad
    Признаки хохла:
    Чернявенькие, маленькие глазки
    Уверял, что пойдет воевать, если на его страну нападут, но сбежал
    Не служил
    Ухилянт
    Релокант
    Сидит без света, воды и тепла

    Узнали таких? Не пробегали?

    (ответить)

  2. superglor 28.04.2025 17:00 # superglor
    Где видео Сити-Форест?

    (ответить)

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