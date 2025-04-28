Лучшие моменты воскресных матчей 34-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 34-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм" — 5:1 (3:1)
Голы: Диас 16, Макаллистер 24, Гакпо 34, Салах 63, Удоджи 69 (авт) — Соланке 12
Длительность ролика: 12:18
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (1:0)
Голы: Семеньо 23 — Хейлунд 90
Длительность ролика: 06:49
28.04.2025 17:00
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