Аморим считает, что ничья с "Борнмутом" поможет МЮ подготовиться к "Атлетику"

Рубен Аморим и Андони Ираола Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что ничья 1:1 с "Борнмутом" поможет его команде лучше подготовиться к противостоянию с "Атлетиком" в полуфинале Лиги Европы.

Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время реализовал численное преимущество и ушел от поражения в гостях у "Борнмута".

Наставник "Борнмута" Андони Ираола является баском, почти всю свою игровую карьеру проведя в "Атлетике" из Бильбао, поэтому Аморим чувствует, что получил ценный урок.

"То, каким образом "Борнмут" обороняется, весьма похоже на "Атлетик", поэтому мы можем кое-что вынести из этого матча. Но, повторюсь, это будет другой турнир, и мы должны сыграть лучше", — приводит слова Аморима Sky Sports.


Метки Аморим, Атлетик, Борнмут, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2025 16:00

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  1. superperez101 28.04.2025 16:50 # superperez101
    тут нужно не мурочку ебaть, а сразу против 10 играть
    тогда всё получится

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  2. gidro-met 28.04.2025 16:48 # gidro-met
    По уровню сейчас Борнмут=Атлетик
    Так что без удаления атлетов у манков шансов маловато

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