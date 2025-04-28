Аморим считает, что ничья с "Борнмутом" поможет МЮ подготовиться к "Атлетику"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что ничья 1:1 с "Борнмутом" поможет его команде лучше подготовиться к противостоянию с "Атлетиком" в полуфинале Лиги Европы.
Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время реализовал численное преимущество и ушел от поражения в гостях у "Борнмута".
Наставник "Борнмута" Андони Ираола является баском, почти всю свою игровую карьеру проведя в "Атлетике" из Бильбао, поэтому Аморим чувствует, что получил ценный урок.
"То, каким образом "Борнмут" обороняется, весьма похоже на "Атлетик", поэтому мы можем кое-что вынести из этого матча. Но, повторюсь, это будет другой турнир, и мы должны сыграть лучше", — приводит слова Аморима Sky Sports.
28.04.2025 16:00
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Последние комментарии:
тут нужно не мурочку ебaть, а сразу против 10 играть
тогда всё получится
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По уровню сейчас Борнмут=Атлетик
Так что без удаления атлетов у манков шансов маловато
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