Аморим считает, что ничья с "Борнмутом" поможет МЮ подготовиться к "Атлетику"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что ничья 1:1 с "Борнмутом" поможет его команде лучше подготовиться к противостоянию с "Атлетиком" в полуфинале Лиги Европы.

Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время реализовал численное преимущество и ушел от поражения в гостях у "Борнмута".



Наставник "Борнмута" Андони Ираола является баском, почти всю свою игровую карьеру проведя в "Атлетике" из Бильбао, поэтому Аморим чувствует, что получил ценный урок.



"То, каким образом "Борнмут" обороняется, весьма похоже на "Атлетик", поэтому мы можем кое-что вынести из этого матча. Но, повторюсь, это будет другой турнир, и мы должны сыграть лучше", — приводит слова Аморима Sky Sports.