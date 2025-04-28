"Ливерпуль" проведет парад в честь победы в Премьер-Лиге 26 мая

"Ливерпуль" объявил, что проведет парад в честь завоевания титула Премьер-Лиги на автобусе с открытым верхом по улицам города в понедельник, 26 мая.

Благодаря победе 5:1 над "Тоттенхэмом" накануне "Ливерпуль" стал недосягаем для преследователей в таблице Премьер-Лиги.



Теперь "Ливерпуль" дожидается заключительного домашнего матча в сезоне — против "Кристал Пэлас" 25 мая, — когда состоится церемония награждения.



Матчем против "Пэлас" на "Энфилде" подопечные Арне Слота завершат этот сезон Премьер-Лиги, а уже на следующий день прокатятся на открытом автобусе по улицам Ливерпуля и поприветствуют своих болельщиков.



Игроки "Ливерпуля" повторят 15-километровый маршрут, как в 2019 и 2022 годах. Мероприятие займет от трех до пяти часов.