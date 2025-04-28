"Ливерпуль" проведет парад в честь победы в Премьер-Лиге 26 мая

Трофей Премьер-Лиги "Ливерпуль" объявил, что проведет парад в честь завоевания титула Премьер-Лиги на автобусе с открытым верхом по улицам города в понедельник, 26 мая.

Благодаря победе 5:1 над "Тоттенхэмом" накануне "Ливерпуль" стал недосягаем для преследователей в таблице Премьер-Лиги.

Теперь "Ливерпуль" дожидается заключительного домашнего матча в сезоне — против "Кристал Пэлас" 25 мая, — когда состоится церемония награждения.

Матчем против "Пэлас" на "Энфилде" подопечные Арне Слота завершат этот сезон Премьер-Лиги, а уже на следующий день прокатятся на открытом автобусе по улицам Ливерпуля и поприветствуют своих болельщиков.

Игроки "Ливерпуля" повторят 15-километровый маршрут, как в 2019 и 2022 годах. Мероприятие займет от трех до пяти часов.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. standard 28.04.2025 15:50 # standard
    ливерпуль проведет гей-парад 26 мая

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  2. electric 28.04.2025 15:05 # electric
    КНЯЗИ!!!
    Отпразднуем как следует!
    Как же это охуенно!

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  3. closer 28.04.2025 15:04 # closer
    пофиг на портовую картонку

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