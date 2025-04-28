Рэднапп уверен, что "Ливерпулю" хватит пары приобретений летом
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп уверен, что команде Арне Слота не потребуется много приобретений, чтобы побороться за титул Премьер-Лиги и в следующем сезоне.
В этом сезоне "Ливерпуль" оформил титул за четыре матча до финиша, однако в следующей кампании "красные" рискуют столкнуться с более серьезной конкуренцией со стороны "Арсенала" и "Манчестер Сити".
Несмотря на это, как считает Рэднапп, "Ливерпуль" находится в хорошем состоянии для защиты чемпионского звания.
"В лице Ван Дейка они обладают абсолютно лучшим центральным защитником в мировом футболе. Их голкипер по-прежнему находится в расцвете сил. Показатели Салаха зашкаливают".
"На следующий год им может потребоваться тонкая настройка в виде приглашения пары игроков. У них есть Майкл Эдвардс и Ричардс Хьюз, обладающие феноменальными футбольными познаниями, и они сделают все возможное, чтобы найти следующего Салаха или Ван Дейка".
"Но это не потребует такой уж большой работы. Эта команда "Ливерпуля" будет грозной силой в следующем году, и они будут полны уверенности в себе", — сообщил Рэднапп Sky Sports.
28.04.2025 14:00
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