Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "Ливерпуль" с оформлением титула Премьер-Лиги.

Накануне "Сити" сложил с себя звание чемпиона Премьер-Лиги, потому что титул перешел к "Ливерпулю".



У "Сити" совершенно не получилась защита титула в этом сезоне, однако Гвардиола грозится навязать конкуренцию "Ливерпулю" в следующей кампании.



"Прежде чем мы начнем, от лица себя и клуба хочу поздравить "Ливерпуль" с их победой в Премьер-Лиге. Несомненно, они полностью это заслужили, у них великолепная команда".



"Дайте мне год, и, надеюсь, в следующем сезоне мы выступим лучше и будем сражаться до самого конца".



"Ливерпуль", поздравляю", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.