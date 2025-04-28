Робертсон сравнил два чемпионских сезона "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон сравнил два чемпионских сезона своей команды.

Накануне "Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1, подтвердив свое чемпионство в Премьер-Лиге.



Робертсон также был частью команды, которая под руководством Юргена Клоппа завоевала титул в сезоне 2019/20, однако большая разница в том, что тогда на трибунах не было зрителей.



"Конечно, когда мы выиграли титул предыдущий раз, то было странное время. Мир был на паузе. Тогда мы сделали нечто довольно уникальное. Конечно, мы получили удовольствие. Но это никак не может превзойти то, что мы испытали сегодня".



"Наш путь до стадиона, фанаты во время матча, фанаты после матча... С этим ничто не сравнится, поэтому я доволен, что мы испытали это и таким образом тоже".



"Разумеется, тогда мы сделали это в другом стиле. То был высокоэнергичный футбол с высоким прессингом. Эта же команда чуть более контролируемая. Две очень разные команды".



"Но с тренерской точки зрения ключевые вещи остались те же: контрпрессинг, высокий прессинг, доставка мяча вперед, доставка мяча опасным игрокам. Думаю, это всегда было ключом", — сообщил Робертсон Sky Sports.