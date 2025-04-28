Постекоглу призвал "Тоттенхэм" сосредоточиться на достижении финала Лиги Европы

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу призвал свою команду забыть о поражении от "Ливерпуля" и сосредоточиться на достижении финала Лиги Европы.

Накануне "Тоттенхэм" был разгромлен в гостях у "Ливерпуля" со счетом 5:1, оформив свое 19-е поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



По словам Постекоглу, он вынужденно обратился к ротации, потому что держит в уме первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Буде-Глимт" в ближайший четверг.



"Нужно отдать должное "Ливерпулю". Они заслуженно стали чемпионами. Они выдающимся образом выступали весь год и были по-настоящему стабильны".



"Сегодня, как только они повели в счете, нам пришлось по-настоящему сложно, особенно при такой атмосфере здесь. Они оказались слишком хороши".



"Разумеется, у них была большая мотивация, и они играли дома. Это сказалось на игре".



"Мы нормально начали матч, стараясь усложнить им жизнь, насколько это возможно. Я произвел много изменений в составе относительно прошлого уикенда, и это повлияло на плавность и стабильность нашей игры. Нам пришлось заплатить цену за это".



"Я очень расстроен манерой, в которой мы пропускали голы в первом тайме, потому что, думаю, мы не выпадали из игры и имели свои моменты".



"Нам пришлось сделать некоторые изменения в составе, держа в уме вечер четверга, а против такого соперника, самого сильного соперника, вам приходится расплачиваться".



"Те, кто вышел играть, справились нормально, и это важно. В четверг все должны быть доступны".



"В четверг у нас будет огромная возможность вложить свои старания, энергию и концентрацию, чтобы провести большой вечер и приблизиться к европейскому финалу", — сообщил Постекоглу Sky Sports.