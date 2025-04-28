Ван Дейк: "Мы истинно заслужили стать чемпионами"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк поделился своими эмоциями от завоевания титула Премьер-Лиги.

Разгромив "Тоттенхэм" со счетом 5:1 накануне, "Ливерпуль" сделал заключительный шаг к титулу Премьер-Лиги.



Ван Дейк находит это чемпионство абсолютно заслуженным и призывает всех, кто поддерживает "Ливерпуль", насладиться ожиданием церемонии награждения.



"Это нечто особенное, и мы не воспринимаем это как само собой разумеющееся. Это удивительное ощущение".



"Было много эмоций перед матчем, на протяжении всей недели, но мы выполнили свою работу, и мы истинно заслужили стать чемпионами Англии".



"Ливерпуль" — самый красивый клуб в мире, и я думаю, мы заслуживаем это все. Давайте насладимся парой ближайших недель и давайте осмыслим это", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.