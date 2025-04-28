Джексон уверен, что "Челси" финиширует в топ-5

Нападающий "Челси" Николас Джексон выразил уверенность, что его команда финиширует в зоне Лиги Чемпионов.

В минувшую субботу "Челси" одержал победу 1:0 над "Эвертоном" благодаря голу Джексона в первом тайме и теперь замыкает топ-5 Премьер-Лиги.



В остатке сезона Премьер-Лиги "Челси" предстоит сыграть против "Ливерпуля", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест", однако Джексон верит в успех.



"Я очень рад, что мы победили, а я забил. Кажется, я трижды попал в штангу с этой позиции, поэтому я был рад забить и одержать победу".



"Я едва вернулся после травмы, и я возвращаюсь на свой уровень. Я был уверен в себе, когда бил по мячу, и он вошел в ворота".



"Мы уверены, что сможем финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Как вы можете видеть, каждый сражается за это, это зависит от нас самих, и теперь нам лишь нужно сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Джексона The Independent.