Джексон уверен, что "Челси" финиширует в топ-5
Нападающий "Челси" Николас Джексон выразил уверенность, что его команда финиширует в зоне Лиги Чемпионов.
В минувшую субботу "Челси" одержал победу 1:0 над "Эвертоном" благодаря голу Джексона в первом тайме и теперь замыкает топ-5 Премьер-Лиги.
В остатке сезона Премьер-Лиги "Челси" предстоит сыграть против "Ливерпуля", "Ньюкасла", "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест", однако Джексон верит в успех.
"Я очень рад, что мы победили, а я забил. Кажется, я трижды попал в штангу с этой позиции, поэтому я был рад забить и одержать победу".
"Я едва вернулся после травмы, и я возвращаюсь на свой уровень. Я был уверен в себе, когда бил по мячу, и он вошел в ворота".
"Мы уверены, что сможем финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Как вы можете видеть, каждый сражается за это, это зависит от нас самих, и теперь нам лишь нужно сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Джексона The Independent.
28.04.2025 09:00
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Дак предстоящие команды в три раза сильнее Эвертона.
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