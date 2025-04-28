Европейские гранды хотят Партея
"Атлетико" и другие европейские гранды настроены помешать продлению полузащитником Томасом Партеем своего контракта с "Арсеналом".
В этом сезоне Партей практически не знает травм и проявляет себя ключевым игроком "Арсенала", сыграв важную роль в достижении "канонирами" полуфинала Лиги Чемпионов.
Неудивительно, что такая игра вызвала у "Арсенала" желание продлить истекающий в конце сезона контракт Партея, хотя изначально "канониры" были готовы отпустить Томаса свободным агентом.
По информации испанского издания Marca, новому спортивному директору "Арсенала" Андре Берте придется очень постараться, чтобы сохранить 31-летнего ганца.
Вернуть Партея мечтает "Атлетико", который и продал его в "Арсенал" в 2020 году. Также Томаса хотят "Ювентус" и ПСЖ, а самому игроку интересен вариант с "Барселоной".
28.04.2025 08:00
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можно продавать, если взять Субименди
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Реально, отыграл весь сезон стабильно на уровне выше среднего. Вовремя отдавал передачи в свободные зоны, вовремя отходил назад, минимум желтых карточек
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