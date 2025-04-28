Аморим: "Все может измениться для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что чемпионство "Ливерпуля" может стать источником вдохновения для его команды.

В воскресенье "Ливерпуль" сравнялся по количеству титулов высшего английского дивизиона с "Юнайтед" — по 20.



В день, когда "Ливерпуль" праздновал чемпионство, "Юнайтед" только на последней минуте ушел от поражения против "Борнмута" и поднялся на 14-е место в Премьер-Лиге.



Однако Аморим вспоминает, что в истории "Ливерпуля" тоже были сложные времена, и это вдохновляет Рубена на преодоление своих трудностей.



"В первую очередь нам нужно сосредоточиться на себе, а не на других командах. Далее нужно быть по-настоящему честными. Мы ("Юнайтед" и "Ливерпуль") находимся на разных уровнях в данный момент. Но все может измениться".



"Помню, когда я начинал смотреть Премьер-Лигу, было наоборот, поэтому все может измениться".



"Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы двигаться шаг за шагом, стараясь мысленно не забегать слишком далеко вперед".



"У нас есть конечная цель, и это победа в Премьер-Лиге. Я не спятил — я знаю, что это не случится в следующем году".



"В следующем году нам нужно прибавить. Но я знаю, насколько это важно для фанатов. Мы знаем это, но нам нужно быть честными с ними и упорно трудиться каждый день", — цитирует Аморима The Independent.