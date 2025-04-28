Гвардиола: "Завоевание Кубка Англии не сделает этот сезон успешным"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что завоевания Кубка Англии будет недостаточно, чтобы назвать этот сезон успешным.

Благодаря победе 0:2 над "Ноттингем Форест" накануне "Сити" вышел в финал Кубка Англии, где 17 мая встретится с "Кристал Пэлас".



Также "Сити" уверенно движется к тому, чтобы удержаться в топ-5 Премьер-Лиге, но для Гвардиолы успех выглядит не так.



"Нет, завоевание Кубка Англии не сделает этот сезон успешным, и я говорил это много раз".



"Этот сезон не был хорошим. Мы в тысяче миллионов очков позади "Ливерпуля", поэтому давайте признаем, что этот сезон не был хорошим".



"Посмотрите на Лигу Чемпионов. Сколько матчей мы выиграли? Один или два? Мы всегда были машиной в этом отношении".



"Конечно, это (завоевание Кубка Англии) свело бы ущерб к минимуму, но мы не сможем назвать этот сезон хорошим, если финишируем в топ-5 и квалифицируемся в Лигу Чемпионов. Клуб должен принять решения, правильные решения, чтобы в следующем сезоне выступить лучше", — цитирует Гвардиолу The Independent.