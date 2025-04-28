Слот: "Весь сезон верили, что можем выиграть Премьер-Лигу"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда всегда верила в свою способность завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

На старте этого сезона большинство не называло "Ливерпуль" в числе основных фаворитов на чемпионство, зачастую оставляя "красных" позади "Манчестер Сити" и "Арсенала".



Однако это не мешало Слоту и его игрокам оформить титул за четыре матча до финиша, и после волевой победы 5:1 над "Тоттенхэмом" Слот поведал, что вера внутри его команды была непоколебима.



"Весь сезон мы находились во главе лиги, но вы также знаете, насколько сложна Премьер-Лига. На протяжении всего сезона у нас была вера в свою победу".



"Это сложно описать словами. Вы можете почувствовать, насколько важно для фанатов быть здесь. Мы всегда отыгрываемся, мы всегда находим способ одержать победу. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня".



"Наш главный фокус был на том, чтобы выиграть этот матч. Даже участвуя в этом, вы все равно ощущаете давление от необходимости набрать очки", — цитирует Слота Sky Sports.