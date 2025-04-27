Слот поблагодарил Клоппа после завоевания титула Премьер-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поблагодарил своего предшественника Юргена Клоппа после завоевания титула Премьер-Лиги.

Победа 5:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье гарантировала "Ливерпулю" 20-й титул высшего английского дивизиона, а Слот стал первым в истории голландским тренером, выигравшим Премьер-Лигу.



Этот сезон Слот преодолел на багаже Клоппа, не получив существенного усиления ни прошлым летом, ни в январе, поэтому в первую очередь Арне поблагодарил Юргена за заложенный фундамент.



"Это замечательное ощущение. Не думаю, что я хочу много говорить. Я бы лишь выразил свою признательность Юргену Клоппу".



"Юрген и Пеп (Лейндерс) проделали выдающуюся работу в плане культуры, трудолюбия, мастерства".



"Мы действительно хорошо начали, и нам, возможно, помогло то, что у "Сити" случился сложный период, которого у них не было в предыдущие пять лет".



"На старте сезона мы были бы рады месту в топ-4. Но я не думаю, что это было бы справедливо в отношении наших игроков, потому что они гораздо лучше этого, как они и показали в этом сезоне", — сообщил Слот LFCTV.