Слот поблагодарил Клоппа после завоевания титула Премьер-Лиги

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поблагодарил своего предшественника Юргена Клоппа после завоевания титула Премьер-Лиги.

Победа 5:1 над "Тоттенхэмом" в воскресенье гарантировала "Ливерпулю" 20-й титул высшего английского дивизиона, а Слот стал первым в истории голландским тренером, выигравшим Премьер-Лигу.

Этот сезон Слот преодолел на багаже Клоппа, не получив существенного усиления ни прошлым летом, ни в январе, поэтому в первую очередь Арне поблагодарил Юргена за заложенный фундамент.

"Это замечательное ощущение. Не думаю, что я хочу много говорить. Я бы лишь выразил свою признательность Юргену Клоппу".

"Юрген и Пеп (Лейндерс) проделали выдающуюся работу в плане культуры, трудолюбия, мастерства".

"Мы действительно хорошо начали, и нам, возможно, помогло то, что у "Сити" случился сложный период, которого у них не было в предыдущие пять лет".

"На старте сезона мы были бы рады месту в топ-4. Но я не думаю, что это было бы справедливо в отношении наших игроков, потому что они гораздо лучше этого, как они и показали в этом сезоне", — сообщил Слот LFCTV.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 993

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ko1obok 27.04.2025 22:34 # ko1obok
    важное мнение, говорит говно-мет, внимание всем!

    (ответить)

  2. gidro-met 27.04.2025 22:03 # gidro-met
    Лысина пока чёт совсем не впечатляет , какой-то ноунейм!!

    Аренд Слот - даже сочетание букв подстать внешке

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: