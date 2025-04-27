"Сити" победил "Форест" на "Уэмбли" и вышел в финал Кубка Англии

Соперником "Кристал Пэлас" по финалу Кубка Англии 17 мая стал "Манчестер Сити", одержавший победу 0:2 над "Ноттингем Форест" в полуфинале на "Уэмбли".

Учитывая травмы Олы Айны и Нико Уильямса, место в старте "лесников" получил 18-летний Зак Эбботт. Каллум Хадсон-Одои вышел вместо Энтони Эланги.



В старт "горожан" вернулись Рико Льюис, Джек Грилиш и Савиньо, заменив Кевина Де Брюйне, Илкая Гюндогана и Джеймса Макати.



"Сити" потребовалось менее двух минут, чтобы открыть счет. Льюис получил передачу от Матео Ковачича на подступах к штрафной, подработал мяч и пробил низом с границы площадки — 0:1.



В дальнейшем "горожане" играли первым номером, но "лесники" хорошо выдерживали это давление и до перерыва позволили сопернику нанести лишь несколько неточных ударов.



Второй тайм начался с верного момента у Эланги, но вышедший на замену у "лесников" игрок направил мяч мимо из убойной позиции.



Ответ "Сити" последовал на 51-й минуте, когда Йошко Гвардиол головой замкнул подачу Омаром Мармушем углового — 0:2.



"Форест" терять было уже нечего, поэтому команда Нуну Эшпириту Санту активизировалась и стала рисковать. Мару отличных моментов имел Морган Гиббс-Уайт, попав в перекладину и штангу.



Напоследок Тайво Авоньи еще раз обстучал каркас ворот, и на этом запал "лесников" иссяк.



"Форест" неплохо выдерживал давление "Сити", но атаковать принялся слишком поздно — уже после второго пропущенного гола, и это сказалось на результате.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" — 0:2 (0:1)



Голы: Льюис 2, Гвардиол 51.



"Ноттингем Форест": Сельс, Эббот (Соса 83), Миленкович, Мурильо, Тоффоло, Домингес (Жота Силва 82), Данило (Эланга 45), Гиббс-Уайт, Андерсон (Сангаре 71), Хадсон-Одои, Вуд (Авоньи 71).



"Манчестер Сити": Ортега, Нунеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Ковачич (Гонсалес 89), Льюис, Бернарду Силва, Грилиш (Гюндоган 71), Савиньо (Фоден 81), Мармуш (Доку 81).



Предупреждения: Гиббс-Уайт — Грилиш, О'Райли, Ортега.