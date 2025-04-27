"Ливерпуль" сокрушил "Тоттенхэм" и завоевал титул Премьер-Лиги

Алексис Макаллистер Сокрушив "Тоттенхэм" со счетом 5:1, "Ливерпуль" подтвердил завоевание титула Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

По сравнению с победой 0:1 над "Лестером" в стартовый состав "красных" вернулся Трент Александер-Арнольд, заменив Конора Брэдли. Энди Робертсон появился вместо Костаса Цимикаса.

Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел сразу восемь перестановок в стартовом составе, оказав доверие Кевину Дансо, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Джеду Спенсу, Арчи Грею, Лукасу Бергваллу, Джеймсу Мэддисону и Доминику Соланке.

Матч начался неожиданно для "Энфилда", который уже был готов приступить к празднованиям, потому что Соланке головой замкнул подачу Мэддисоном углового — 0:1.

Однако хозяева быстро отыгрались. Доминик Собослаи открылся на правом краю штрафной, получил мяч от Мохамеда Салаха и прострелил во вратарскую на Луиса Диаса — 1:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.

А на 24-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. Алексис Макаллистер подхватил мяч у упавшего Райана Гравенберха на подступах к штрафной и сильно пробил — 2:1.

Не подавая признаков жизни, на 34-й минуте "Тоттенхэм" пропустил еще раз. "Шпоры" вроде бы отбились после углового, но отскочивший мяч в штрафной подхватил Коди Гакпо, который легко избавился от опеки и пробил — 3:1.

Во втором тайме темп был невысок, однако на 63-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку. Получив мяч на правом краю штрафной, Мохамед Салах чуть сместился по направлению центра и пробил низом в ближний угол ворот — 4:1.

На 69-й минуте мяч еще раз побывал в воротах гостей. Удоджи совершил автогол, пытаясь помешать Салаху замкнуть передачу Александер-Арнольда вдоль ворот — 5:1. На этом игра совершенно успокоилась.

"Тоттенхэм" неожиданно открыл счет в начале матча, но в дальнейшем играл совершенно безвольно, позволив "Ливерпулю" эффектным образом добрать необходимое для титула очко и еще два сверху.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2025 20:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. farot 27.04.2025 20:59 # farot
    очередная картонка

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  2. lfc-007 27.04.2025 20:59 # lfc-007
    С победой братья!!! Самый титулованный клуб Англий!!!! Всех с победой!!!!

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  3. hachidlo 27.04.2025 20:56 # hachidlo
    Хотелось бы написать, что все, с облегчением, выдохнули, что это донный, слабейший розыгрыш в истории АПЛ, закончился, но, на самом деле, всем ведь покс. Одной картонкой больше, картонкой меньше.

    P.s. неватных фанатов Ливерпуля, вроде Электрика и Жеки - с победой.
    З.ы.ы. Ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС, помогите.
    З.з.ы.ы. «Пись, пись» будет звучать сегодня всю ночь где-то в сургутских подвалах, под оттанцовку носатого бездаря.

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  4. emily-lfc-2005 27.04.2025 20:51 # emily-lfc-2005
    С ПОБЕДОЙ ВЕЛИКИЙ ЛИВЕРПУЛЬ!ТЫ БЫЛ,ЕСТЬ И БУДЕШЬ ЛУЧШИМ!Всех красных с победой!!!

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  5. akadam 27.04.2025 20:50 # akadam
    Поздравляю, "красные"! YNWA!

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  6. arsenverim 27.04.2025 20:48 # arsenverim
    Слот и Салах молодцы
    Заслуженное чемпионство

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  7. liverpo0ol 27.04.2025 20:46 # liverpo0ol
    С поздравлением всех победай спасиба деда 45

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  8. skydreams 27.04.2025 20:43 # skydreams
    Если дадут ГЕГЕМОНСИ победить, то не картонка. А если будут геморрой рвать - картонка. Все просто, братья-колбасники

    С чемпиком! Конгратс

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  9. noi39 27.04.2025 20:42 # noi39
    Чемпионы,заслуженно!!!

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  10. bmw-e34 27.04.2025 20:42 # bmw-e34
    Домой!!!

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  11. division 27.04.2025 20:42 # division
    Одна АПЛ за 35 лет, лол) наконец-то встали на один уровень с Лестером, респект

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  12. sssuso 27.04.2025 20:41 # sssuso
    Чемпики!!!! Наш титул > 5 или 10 титулов бензоколонки или 3-4 титула коридорси!!! Настоящее чемпионство, а не купленное говно олигархов и шейхов!

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  13. brown-ale 27.04.2025 20:40 # brown-ale
    С 19ым кубком! Ковидный не считается.

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  14. redwhitegun 27.04.2025 20:40 # redwhitegun
    Гц че)

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  15. vagifspurs 27.04.2025 20:38 # vagifspurs
    Тоттенхэм превратился в лютое говно, конечно..

    Верните Почеттино уже, зачем изобретать велосипед

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  16. thegodfather 27.04.2025 20:38 # thegodfather
    Че по залупоресту?

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  17. gidro-met 27.04.2025 20:37 # gidro-met
    Лифаки Пеликановичи!

    20 РаЗ - это грандиозно !!!

    Можно и отпраздновать ))

    Поздравления , так и быть !!
    Команда в целом интересная и в Европе ещё себя проявит, не теряйте веру в ЮНВА !!

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  18. dexter 27.04.2025 20:37 # dexter
    Коридорси!

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  19. xattoryxattso 27.04.2025 20:36 # xattoryxattso
    где-то плачут одни арсосальцы, подумайте о них...

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  20. electric 27.04.2025 20:33 # electric
    Охранник, мешуга, гучман, кожан...
    Эта победа посвящается вам!
    КНЯЗИ на троне!!!

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