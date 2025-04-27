"Ливерпуль" сокрушил "Тоттенхэм" и завоевал титул Премьер-Лиги
Сокрушив "Тоттенхэм" со счетом 5:1, "Ливерпуль" подтвердил завоевание титула Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.
По сравнению с победой 0:1 над "Лестером" в стартовый состав "красных" вернулся Трент Александер-Арнольд, заменив Конора Брэдли. Энди Робертсон появился вместо Костаса Цимикаса.
Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел сразу восемь перестановок в стартовом составе, оказав доверие Кевину Дансо, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Джеду Спенсу, Арчи Грею, Лукасу Бергваллу, Джеймсу Мэддисону и Доминику Соланке.
Матч начался неожиданно для "Энфилда", который уже был готов приступить к празднованиям, потому что Соланке головой замкнул подачу Мэддисоном углового — 0:1.
Однако хозяева быстро отыгрались. Доминик Собослаи открылся на правом краю штрафной, получил мяч от Мохамеда Салаха и прострелил во вратарскую на Луиса Диаса — 1:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.
А на 24-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. Алексис Макаллистер подхватил мяч у упавшего Райана Гравенберха на подступах к штрафной и сильно пробил — 2:1.
Не подавая признаков жизни, на 34-й минуте "Тоттенхэм" пропустил еще раз. "Шпоры" вроде бы отбились после углового, но отскочивший мяч в штрафной подхватил Коди Гакпо, который легко избавился от опеки и пробил — 3:1.
Во втором тайме темп был невысок, однако на 63-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку. Получив мяч на правом краю штрафной, Мохамед Салах чуть сместился по направлению центра и пробил низом в ближний угол ворот — 4:1.
На 69-й минуте мяч еще раз побывал в воротах гостей. Удоджи совершил автогол, пытаясь помешать Салаху замкнуть передачу Александер-Арнольда вдоль ворот — 5:1. На этом игра совершенно успокоилась.
"Тоттенхэм" неожиданно открыл счет в начале матча, но в дальнейшем играл совершенно безвольно, позволив "Ливерпулю" эффектным образом добрать необходимое для титула очко и еще два сверху.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
27.04.2025 20:25
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Последние комментарии:
очередная картонка
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С победой братья!!! Самый титулованный клуб Англий!!!! Всех с победой!!!!
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Хотелось бы написать, что все, с облегчением, выдохнули, что это донный, слабейший розыгрыш в истории АПЛ, закончился, но, на самом деле, всем ведь покс. Одной картонкой больше, картонкой меньше.
P.s. неватных фанатов Ливерпуля, вроде Электрика и Жеки - с победой.
З.ы.ы. Ооо КАСПИЙТЕПЛОСЕРВИС, помогите.
З.з.ы.ы. «Пись, пись» будет звучать сегодня всю ночь где-то в сургутских подвалах, под оттанцовку носатого бездаря.
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С ПОБЕДОЙ ВЕЛИКИЙ ЛИВЕРПУЛЬ!ТЫ БЫЛ,ЕСТЬ И БУДЕШЬ ЛУЧШИМ!Всех красных с победой!!!
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Поздравляю, "красные"! YNWA!
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Слот и Салах молодцы
Заслуженное чемпионство
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С поздравлением всех победай спасиба деда 45
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Если дадут ГЕГЕМОНСИ победить, то не картонка. А если будут геморрой рвать - картонка. Все просто, братья-колбасники
С чемпиком! Конгратс
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Чемпионы,заслуженно!!!
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Домой!!!
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Одна АПЛ за 35 лет, лол) наконец-то встали на один уровень с Лестером, респект
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Чемпики!!!! Наш титул > 5 или 10 титулов бензоколонки или 3-4 титула коридорси!!! Настоящее чемпионство, а не купленное говно олигархов и шейхов!
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С 19ым кубком! Ковидный не считается.
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Гц че)
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Тоттенхэм превратился в лютое говно, конечно..
Верните Почеттино уже, зачем изобретать велосипед
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Че по залупоресту?
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Лифаки Пеликановичи!
20 РаЗ - это грандиозно !!!
Можно и отпраздновать ))
Поздравления , так и быть !!
Команда в целом интересная и в Европе ещё себя проявит, не теряйте веру в ЮНВА !!
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Коридорси!
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где-то плачут одни арсосальцы, подумайте о них...
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Охранник, мешуга, гучман, кожан...
Эта победа посвящается вам!
КНЯЗИ на троне!!!
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