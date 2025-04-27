"Ливерпуль" сокрушил "Тоттенхэм" и завоевал титул Премьер-Лиги

Сокрушив "Тоттенхэм" со счетом 5:1, "Ливерпуль" подтвердил завоевание титула Премьер-Лиги в сезоне 2024/25.

По сравнению с победой 0:1 над "Лестером" в стартовый состав "красных" вернулся Трент Александер-Арнольд, заменив Конора Брэдли. Энди Робертсон появился вместо Костаса Цимикаса.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу произвел сразу восемь перестановок в стартовом составе, оказав доверие Кевину Дансо, Бену Дэвису, Дестини Удоджи, Джеду Спенсу, Арчи Грею, Лукасу Бергваллу, Джеймсу Мэддисону и Доминику Соланке.



Матч начался неожиданно для "Энфилда", который уже был готов приступить к празднованиям, потому что Соланке головой замкнул подачу Мэддисоном углового — 0:1.



Однако хозяева быстро отыгрались. Доминик Собослаи открылся на правом краю штрафной, получил мяч от Мохамеда Салаха и прострелил во вратарскую на Луиса Диаса — 1:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.



А на 24-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. Алексис Макаллистер подхватил мяч у упавшего Райана Гравенберха на подступах к штрафной и сильно пробил — 2:1.



Не подавая признаков жизни, на 34-й минуте "Тоттенхэм" пропустил еще раз. "Шпоры" вроде бы отбились после углового, но отскочивший мяч в штрафной подхватил Коди Гакпо, который легко избавился от опеки и пробил — 3:1.



Во втором тайме темп был невысок, однако на 63-й минуте хозяевам удалось убежать в контратаку. Получив мяч на правом краю штрафной, Мохамед Салах чуть сместился по направлению центра и пробил низом в ближний угол ворот — 4:1.



На 69-й минуте мяч еще раз побывал в воротах гостей. Удоджи совершил автогол, пытаясь помешать Салаху замкнуть передачу Александер-Арнольда вдоль ворот — 5:1. На этом игра совершенно успокоилась.



"Тоттенхэм" неожиданно открыл счет в начале матча, но в дальнейшем играл совершенно безвольно, позволив "Ливерпулю" эффектным образом добрать необходимое для титула очко и еще два сверху.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче