Аморим: "Мы заслужили минимум одно очко"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что ничья — это минимальный результат, который его команда заслужила против "Борнмута".

Уйти от поражения в выездном противостоянии с "Борнмутом" подопечным Аморима удалось только благодаря голу Расмуса Хейлунда в компенсированное время — 1:1. Однако Рубен не считает, что "Юнайтед" повезло.



"Думаю, мы заслужили это. В первом тайме у нас возникали сложности из-за их интенсивного прессинга, но мы создавали моменты".



"Мы имели довольно похожие моменты вблизи штрафной со множеством ударов. Думаю, мы заслужили минимум одно очко, если вы видели игру".



"Если вы посмотрите на наши последние матчи, то подобное происходит постоянно. Мы даем сопернику преимущество. В таких условиях становится сложно забивать голы, но игроки действительно хорошо потрудились, чтобы набрать хотя бы очко".



"Мы обладаем способностью подвергать соперника давлению. Думаю, есть маленькие вещи, в которых мы можем быть лучше. Нам нужно лучше понимать такие моменты, но если вы посмотрите на заключительные 20 минут, то у нас были ситуации забить, и это действительно важно", — сообщил Аморим BBC.