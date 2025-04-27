Невилл: "Ливерпуль" станет самым успешным клубом в истории"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признал, что чемпионство "Ливерпуля" положит конец дебатам о самом успешном клубе в истории английского футбола.

Если "Ливерпуль" избежит поражения от "Тоттенхэма" в воскресенье, то оформит свой 20-й титул высшего дивизиона, сравнявшись по этому показателю с "Юнайтед".



Несмотря на паритет на внутренней арене, "Ливерпуль" имеет превосходство над "Юнайтед" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, где мерсисайдцы побеждали шесть раз против трех триумфов "красных дьяволов". Невилл лишь надеется, что это станет сигналом к пробуждению для его клуба.



"Команда, которая выиграла титул и была лучшей командой, заслуживает вашего уважения. Это одно из лучших тренерских выступлений, что мы только видели, потому что прийти в клуб, не получить новых игроков и все равно достичь этого... Нужно отдать ему (Арне Слоту) должное".



"Но это и отрезвляющий день".



"20-й титул — это огромное достижение. Когда думаешь о важности титула лиги, тренеры "Ливерпуля" и "Юнайтед" всегда говорили, что лига — это ваши хлеб и масло. Можно было устраивать дебаты о самом успешном клубе, когда у "Юнайтед" было 20".



"Разумеется, у "Ливерпуля" больше Европейских кубков, и мне больно говорить, что эти дебаты окончены, пока "Юнайтед" снова не станет успешным и не выиграет титулы лиги".



"Это должно вызвать настоящий шок на "Олд Траффорд". "Ливерпуль" станет самым успешным клубом после сегодняшнего дня, и это должно вызывать страдания и боль".



"Потребовалось много времени, чтобы опередить "Ливерпуль", и теперь это заканчивается", — цитирует Невилла Daily Mail.